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الوطني للأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة

قال: تشمل تأثيراتها ارتفاعاً في الأمواج وتدنياً في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله تعالى- تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والعلا والعيص والمهد وخيبر ووادي الفرع، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة العاشرة صباحاً وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

كما أصدر المركز تنبيهاً تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها ارتفاعاً في الأمواج وتدنياً في مدى الرؤية على محافظتَي بدر وينبع، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة العاشرة صباحاً وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة

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الوطني للأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله تعالى- تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والعلا والعيص والمهد وخيبر ووادي الفرع، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة العاشرة صباحاً وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

كما أصدر المركز تنبيهاً تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها ارتفاعاً في الأمواج وتدنياً في مدى الرؤية على محافظتَي بدر وينبع، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة العاشرة صباحاً وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

23 مارس 2021 - 10 شعبان 1442
08:34 AM

الوطني للأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة

قال: تشمل تأثيراتها ارتفاعاً في الأمواج وتدنياً في مدى الرؤية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله تعالى- تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والعلا والعيص والمهد وخيبر ووادي الفرع، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة العاشرة صباحاً وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

كما أصدر المركز تنبيهاً تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها ارتفاعاً في الأمواج وتدنياً في مدى الرؤية على محافظتَي بدر وينبع، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة العاشرة صباحاً وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

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