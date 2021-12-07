"تقنية أبها" بالتعاون مع "زراعة عسير" تنفذ مبادرة عمل تطوعي لغرس 600 شجرة

تحقيقاً لرؤية ولي العهد بزراعة 10 مليارات قبل الوصول إلى عام 2030

تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رؤية الوطن 2030 لزراعة 10 مليارات شجرة في المملكة العربية السعودية قبل الوصول إلى عام 2030 إن شاء الله، قامت الكلية التقنية بأبها بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير بمبادرة عمل تطوعي على منصة الأعمال التطوعية وفتح مجال للمشاركين على مدى 3 أيام لغرس 600 شجرة داخل حرم فرع الكلية التقنية بحي البديع بأبها.

وقد تم تدشين المبادرة اليوم الثلاثاء، بحضور كل من مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس عبدالله بن حسن الويمني وعدد من فروع الوزارة بالمنطقة ومدير عام التدريب والتقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور سليمان بن عبدالخالق الحفظي ونائبه الدكتور احمد الشهراني وعميد كلية التقنية بأبها المهندس ناصر بن سعيد آل زيدان ووكلاء الكلية ومشرف فرع الكلية المهندس عوض يحيى عسيري ورؤساء الأقسام ومديري الإدارات وفرقة الكشافة ومتدربي الكلية.

وتم حفل للتدشين الذي افتتح بالقرآن الكريم ثم كلمة ترحيبية لعميد الكلية ولمدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، ثم عرض مرئي لمنجزات الكلية اختتم الحفل بتعليق للدكتور سليمان الحفظي على انطلاق المبادرة وفائدتها للمنطقة والمجتمع وخدمة المتدربين وتكرار الفعالية في عدة وحدات بالمؤسسة، تلا ذلك تكريم لمدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، ثم تدشين المبادرة بغرس عدة شجيرات داخل حرم الكلية. واختتم اللقاء بتوديع الضيوف المشاركين.