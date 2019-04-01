"الطب البديل" يوضح حقيقة إنقاص الوزن بالخلطات العشبية

رداً على الإعلانات المجهولة التي تعج بها وسائل التواصل

حسم المركز الوطني للطب البديل والتكميلي، الادعاءات القائلة بنجاح بعض الخلطات العشبية في إنقاص الوزن، ونفى صحة ما يتم تداوله من معلومات حول ذلك.

وأشار المركز إلى أن من أساسيات المساعدة على إنقاص الوزن، تغيير العادات الغذائية وممارسة الرياضة.. وادعاءات إمكانية إنقاص الوزن بتناول الخلطات العشبية غير صحيحة.

يُذكر أن ذلك التوضيح يأتي في الوقت الذي تعجّ فيه وسائل التواصل الاجتماعي بالإعلانات المجهولة وبأسماء وهمية عن منتجات عشبية من شأنها إنقاص الوزن في وقت وجيز، والحصول على جسم مثالي.