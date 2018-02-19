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مع تصاعد حملات الكراهية ضد المسلمين.. أمين عام رابطة العالم الإسلامي يعقد قمة مع القيادات البوذية

مصادر "سبق" أكدت الاتفاق على أهمية الوئام الديني وضمان حقوق الأقليات

مع تصاعد حملات الكراهية ضد المسلمين لدى بعض أتباع الأديان الشرقية، عقد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، معالي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، قمةً عاجلةً مع عددٍ من القيادات البوذية المؤثرة على المستويين الآسيوي والعالمي.
وعلمت "سبق" من مصادرها، أن القمة شهدت الاتفاقَ على أهمية تحقيق الوئام بين أتباع الأديان، وضمان حقوق الأقليات، خصوصاً مع تصاعد حملات الكراهية ضد المسلمين لدى بعض أتباع الأديان الشرقية، الأمر الذي أضرَّ بالأقليات الإسلامية، مؤكدة على خطورة "خطابات الكراهية" على وئام المجتمعات واستقرار الأوطان، وأهمية تضافر الجهود في مواجهتها.

وأكدت مصادر "سبق"، أن القمة شهدت كذلك تصحيح بعض "المفاهيم المغلوطة" عن الإسلام، وجرى خلالها التأكيد على أن المسلمين يتفهمون حق أتباع الأديان في الوجود بكرامة إنسانية حفظها الإسلام للجميع، كما جرى الاتفاق على مواصلة العمل وتعزيز التحالفات بين الشركاء الدوليين، وخاصة أتباع الأديان؛ باعتبارها من أهم دعائم ضمان الحماية والسلام للجميع.

رابطة العالم الإسلامي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى أتباع الأديان البوذية

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مع تصاعد حملات الكراهية ضد المسلمين.. أمين عام رابطة العالم الإسلامي يعقد قمة مع القيادات البوذية
سبق

مع تصاعد حملات الكراهية ضد المسلمين لدى بعض أتباع الأديان الشرقية، عقد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، معالي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، قمةً عاجلةً مع عددٍ من القيادات البوذية المؤثرة على المستويين الآسيوي والعالمي.
وعلمت "سبق" من مصادرها، أن القمة شهدت الاتفاقَ على أهمية تحقيق الوئام بين أتباع الأديان، وضمان حقوق الأقليات، خصوصاً مع تصاعد حملات الكراهية ضد المسلمين لدى بعض أتباع الأديان الشرقية، الأمر الذي أضرَّ بالأقليات الإسلامية، مؤكدة على خطورة "خطابات الكراهية" على وئام المجتمعات واستقرار الأوطان، وأهمية تضافر الجهود في مواجهتها.

وأكدت مصادر "سبق"، أن القمة شهدت كذلك تصحيح بعض "المفاهيم المغلوطة" عن الإسلام، وجرى خلالها التأكيد على أن المسلمين يتفهمون حق أتباع الأديان في الوجود بكرامة إنسانية حفظها الإسلام للجميع، كما جرى الاتفاق على مواصلة العمل وتعزيز التحالفات بين الشركاء الدوليين، وخاصة أتباع الأديان؛ باعتبارها من أهم دعائم ضمان الحماية والسلام للجميع.

19 فبراير 2022 - 18 رجب 1443
06:42 PM
اخر تعديل
19 فبراير 2022 - 18 رجب 1443
08:23 PM

مع تصاعد حملات الكراهية ضد المسلمين.. أمين عام رابطة العالم الإسلامي يعقد قمة مع القيادات البوذية

مصادر "سبق" أكدت الاتفاق على أهمية الوئام الديني وضمان حقوق الأقليات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
15
7,047

مع تصاعد حملات الكراهية ضد المسلمين لدى بعض أتباع الأديان الشرقية، عقد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، معالي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، قمةً عاجلةً مع عددٍ من القيادات البوذية المؤثرة على المستويين الآسيوي والعالمي.
وعلمت "سبق" من مصادرها، أن القمة شهدت الاتفاقَ على أهمية تحقيق الوئام بين أتباع الأديان، وضمان حقوق الأقليات، خصوصاً مع تصاعد حملات الكراهية ضد المسلمين لدى بعض أتباع الأديان الشرقية، الأمر الذي أضرَّ بالأقليات الإسلامية، مؤكدة على خطورة "خطابات الكراهية" على وئام المجتمعات واستقرار الأوطان، وأهمية تضافر الجهود في مواجهتها.

وأكدت مصادر "سبق"، أن القمة شهدت كذلك تصحيح بعض "المفاهيم المغلوطة" عن الإسلام، وجرى خلالها التأكيد على أن المسلمين يتفهمون حق أتباع الأديان في الوجود بكرامة إنسانية حفظها الإسلام للجميع، كما جرى الاتفاق على مواصلة العمل وتعزيز التحالفات بين الشركاء الدوليين، وخاصة أتباع الأديان؛ باعتبارها من أهم دعائم ضمان الحماية والسلام للجميع.

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