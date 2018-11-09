اليوم.. بدء تطبيق قرار توطين المهن بمنافذ بيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والساعات والنظارات

يبدأ اليوم الجمعة غرة ربيع الأول سريان قرار توطين المهن في منافذ البيع في أنشطة محال الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، ومحال الساعات، ومحال النظارات.

وكان قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية صدر بتوطين منافذ البيع في 12 نشاطًا اقتصاديًا على ثلاث مراحل، على أن يبدأ التوطين في الأنشطة التالية بتاريخ 1 ربيع الأول (المرحلة الثانية): محال الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، ومحال الساعات، ومحال النظارات.