وقالت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها بتويتر: "‏أخمَدَ مدني ‫الدمام حريقًا اندلع في سقف فندق بالدور الثالث، وتم إخلاء النزلاء احترازيًّا لسلامتهم، دون وقوع إصابات، ولله الحمد".

أخْلَت فِرَق الدفاع المدني بالدمام، صباح اليوم، نزلاء فندق بالدمام بعد نشوب حريق بالفندق.

حريق يُخلي نزلاء فندق بالدمام.. و"المدني" يخمد النيران صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-01-17 أخْلَت فِرَق الدفاع المدني بالدمام، صباح اليوم، نزلاء فندق بالدمام بعد نشوب حريق بالفندق. وقالت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها بتويتر: "‏أخمَدَ مدني ‫الدمام حريقًا اندلع في سقف فندق بالدور الثالث، وتم إخلاء النزلاء احترازيًّا لسلامتهم، دون وقوع إصابات، ولله الحمد".

17 يناير 2021 - 4 جمادى الآخر 1442 01:56 PM

حريق يُخلي نزلاء فندق بالدمام.. و"المدني" يخمد النيران احترازيًّا لسلامتهم.. شب في الدور الثالث دون وقوع إصابات





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أخْلَت فِرَق الدفاع المدني بالدمام، صباح اليوم، نزلاء فندق بالدمام بعد نشوب حريق بالفندق.

وقالت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها بتويتر: "‏أخمَدَ مدني ‫الدمام حريقًا اندلع في سقف فندق بالدور الثالث، وتم إخلاء النزلاء احترازيًّا لسلامتهم، دون وقوع إصابات، ولله الحمد".