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ليفربول وتشيلسي "حبايب".. وفوز ساحق لمانشستر سيتي على أرسنال

تعادل ليفربول مع ضيفه تشيلسي بنتيجة 1-1 اليوم السبت في قمة المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكان تشيلسي سبَّاقًا بافتتاح باب التسجيل عن طريق مهاجمه الألماني كاي هافيرتز، وذلك بضربة رأسية رائعة في الدقيقة الـ22، قبل أن يعدل محمد صلاح النتيجة من ركلة جزاء في الدقيقة الـ45.

وأكمل تشيلسي المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الـ45 بعد طرد ظهيره الأيمن رييس جاميس.

وبهذه النتيجة رفع الفريقان رصيدَيْهما إلى 7 نقاط؛ ليتقاسما مؤقتًا صدارة الدوري الإنجليزي.

وسحق مانشستر سيتي نظيره الأرسنال بخماسية نظيفة اليوم السبت في الجولة ذاتها ملحقًا به الهزيمة الثالثة على التوالي.

وحسم مانشستر سيتي المباراة من البداية بهدفي الألماني غوندوغان والإسباني توريس (7 و12) قبل أن يُطرد السويسري تشاكا بسبب الخشونة (35).

واستغل مانشستر سيتي الموقف بأفضل طريقة؛ فأضاف البرازيلي جيسوس الهدف الثالث قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين، قبل أن يسجل زميله رودري الهدف الرابع في الدقيقة الـ53، وعند الدقيقة الـ84 اختتم فيران توريس مهرجان الأهداف بتسجيل الهدف الثاني له والخامس لفريقه.

وهذا الفوز الثاني للسيتي بعد خسارته في الجولة الأولى أمام توتنهام، فيما تلقى أرسنال الهزيمة الثالثة من ثلاث مباريات.

الدوري الإنجليزي

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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ليفربول وتشيلسي "حبايب".. وفوز ساحق لمانشستر سيتي على أرسنال
سبق

تعادل ليفربول مع ضيفه تشيلسي بنتيجة 1-1 اليوم السبت في قمة المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكان تشيلسي سبَّاقًا بافتتاح باب التسجيل عن طريق مهاجمه الألماني كاي هافيرتز، وذلك بضربة رأسية رائعة في الدقيقة الـ22، قبل أن يعدل محمد صلاح النتيجة من ركلة جزاء في الدقيقة الـ45.

وأكمل تشيلسي المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الـ45 بعد طرد ظهيره الأيمن رييس جاميس.

وبهذه النتيجة رفع الفريقان رصيدَيْهما إلى 7 نقاط؛ ليتقاسما مؤقتًا صدارة الدوري الإنجليزي.

وسحق مانشستر سيتي نظيره الأرسنال بخماسية نظيفة اليوم السبت في الجولة ذاتها ملحقًا به الهزيمة الثالثة على التوالي.

وحسم مانشستر سيتي المباراة من البداية بهدفي الألماني غوندوغان والإسباني توريس (7 و12) قبل أن يُطرد السويسري تشاكا بسبب الخشونة (35).

واستغل مانشستر سيتي الموقف بأفضل طريقة؛ فأضاف البرازيلي جيسوس الهدف الثالث قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين، قبل أن يسجل زميله رودري الهدف الرابع في الدقيقة الـ53، وعند الدقيقة الـ84 اختتم فيران توريس مهرجان الأهداف بتسجيل الهدف الثاني له والخامس لفريقه.

وهذا الفوز الثاني للسيتي بعد خسارته في الجولة الأولى أمام توتنهام، فيما تلقى أرسنال الهزيمة الثالثة من ثلاث مباريات.

28 أغسطس 2021 - 20 محرّم 1443
10:11 PM

ليفربول وتشيلسي "حبايب".. وفوز ساحق لمانشستر سيتي على أرسنال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تعادل ليفربول مع ضيفه تشيلسي بنتيجة 1-1 اليوم السبت في قمة المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكان تشيلسي سبَّاقًا بافتتاح باب التسجيل عن طريق مهاجمه الألماني كاي هافيرتز، وذلك بضربة رأسية رائعة في الدقيقة الـ22، قبل أن يعدل محمد صلاح النتيجة من ركلة جزاء في الدقيقة الـ45.

وأكمل تشيلسي المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الـ45 بعد طرد ظهيره الأيمن رييس جاميس.

وبهذه النتيجة رفع الفريقان رصيدَيْهما إلى 7 نقاط؛ ليتقاسما مؤقتًا صدارة الدوري الإنجليزي.

وسحق مانشستر سيتي نظيره الأرسنال بخماسية نظيفة اليوم السبت في الجولة ذاتها ملحقًا به الهزيمة الثالثة على التوالي.

وحسم مانشستر سيتي المباراة من البداية بهدفي الألماني غوندوغان والإسباني توريس (7 و12) قبل أن يُطرد السويسري تشاكا بسبب الخشونة (35).

واستغل مانشستر سيتي الموقف بأفضل طريقة؛ فأضاف البرازيلي جيسوس الهدف الثالث قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين، قبل أن يسجل زميله رودري الهدف الرابع في الدقيقة الـ53، وعند الدقيقة الـ84 اختتم فيران توريس مهرجان الأهداف بتسجيل الهدف الثاني له والخامس لفريقه.

وهذا الفوز الثاني للسيتي بعد خسارته في الجولة الأولى أمام توتنهام، فيما تلقى أرسنال الهزيمة الثالثة من ثلاث مباريات.

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