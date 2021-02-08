النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"تجارة الشمالية" تضبط 28 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية

نفذت 188 جولة ميدانية للتأكد من تطبيق التدابير الوقائية

نفذت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة في منطقة الحدود الشمالية جولات ميدانية رقابية على المنشآت التجارية شملت محافظات المنطقة، وذلك لمتابعة التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأوضح المدير العام لفرع الوزارة بالمنطقة، أحمد الفايز، أن فرق الرقابة نفذت 188 جولة رقابية، وذلك خلال اليومين الماضيين، استهدفت الأسواق العامة والمراكز التجارية ومنافذ البيع، وأسفرت عن ضبط 28 من المنشآت المخالفة التي لم تلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية في مختلف المحافظات طُبقت بحقها العقوبات النظامية.

وذكر أن الجولات الرقابية مستمرة على مدار الساعة، مؤكدًا أهمية تطبيق المنشآت التجارية للاشتراطات الصحية, والتحقق من تفعيل تطبيق "توكلنا" للمتسوقين.

يشار إلى أن مخالفات الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا تنص على فرض غرامات مالية وتتضاعف العقوبة في حال التكرار مع إغلاق المنشأة المخالفة.

وتستقبل وزارة التجارة بلاغات المخالفات التجارية عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو مركز البلاغات 1900 أو الموقع الإلكتروني للوزارة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"تجارة الشمالية" تضبط 28 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية
سبق

نفذت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة في منطقة الحدود الشمالية جولات ميدانية رقابية على المنشآت التجارية شملت محافظات المنطقة، وذلك لمتابعة التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأوضح المدير العام لفرع الوزارة بالمنطقة، أحمد الفايز، أن فرق الرقابة نفذت 188 جولة رقابية، وذلك خلال اليومين الماضيين، استهدفت الأسواق العامة والمراكز التجارية ومنافذ البيع، وأسفرت عن ضبط 28 من المنشآت المخالفة التي لم تلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية في مختلف المحافظات طُبقت بحقها العقوبات النظامية.

وذكر أن الجولات الرقابية مستمرة على مدار الساعة، مؤكدًا أهمية تطبيق المنشآت التجارية للاشتراطات الصحية, والتحقق من تفعيل تطبيق "توكلنا" للمتسوقين.

يشار إلى أن مخالفات الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا تنص على فرض غرامات مالية وتتضاعف العقوبة في حال التكرار مع إغلاق المنشأة المخالفة.

وتستقبل وزارة التجارة بلاغات المخالفات التجارية عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو مركز البلاغات 1900 أو الموقع الإلكتروني للوزارة.

08 فبراير 2021 - 26 جمادى الآخر 1442
05:59 PM

"تجارة الشمالية" تضبط 28 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية

نفذت 188 جولة ميدانية للتأكد من تطبيق التدابير الوقائية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - عرعر
0
122

نفذت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة في منطقة الحدود الشمالية جولات ميدانية رقابية على المنشآت التجارية شملت محافظات المنطقة، وذلك لمتابعة التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأوضح المدير العام لفرع الوزارة بالمنطقة، أحمد الفايز، أن فرق الرقابة نفذت 188 جولة رقابية، وذلك خلال اليومين الماضيين، استهدفت الأسواق العامة والمراكز التجارية ومنافذ البيع، وأسفرت عن ضبط 28 من المنشآت المخالفة التي لم تلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية في مختلف المحافظات طُبقت بحقها العقوبات النظامية.

وذكر أن الجولات الرقابية مستمرة على مدار الساعة، مؤكدًا أهمية تطبيق المنشآت التجارية للاشتراطات الصحية, والتحقق من تفعيل تطبيق "توكلنا" للمتسوقين.

يشار إلى أن مخالفات الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا تنص على فرض غرامات مالية وتتضاعف العقوبة في حال التكرار مع إغلاق المنشأة المخالفة.

وتستقبل وزارة التجارة بلاغات المخالفات التجارية عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو مركز البلاغات 1900 أو الموقع الإلكتروني للوزارة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,935
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,397
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,551
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,319

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

عبدالرحمن المرشد
سفراء ولكن!!

سفراء ولكن!!

عبدالسلام المشيطي
بشِّروا ولا تنفِّروا

بشِّروا ولا تنفِّروا

مها الجبر
سيمفونية فريق القدم!!

سيمفونية فريق القدم!!

عبدالمحسن الحارثي
تحقيق السعودة بوسائل عصرية

تحقيق السعودة بوسائل عصرية

علي آل شرمة
الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

برجس البرجس
أيها الزوج.. (صوتك يكفي)

أيها الزوج.. (صوتك يكفي)

حسن آل عمير
العنصرية.. مراوغة هوياتية لنبذ الآخر!

العنصرية.. مراوغة هوياتية لنبذ الآخر!

سعد آل حماد
النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

عبدالمحسن الحارثي
محمد بن سلمان يلهم السعوديين أفكار التغيير

محمد بن سلمان يلهم السعوديين أفكار التغيير

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة