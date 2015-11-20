بعد اختفاء 48 ساعة.. العثور على خمسينية شوران المدينة بصحة جيدة

ذووها عبّروا عن امتنانهم للجهات الأمنية وقدّموا الشكر لـ "سبق" على جهودها

عُثر فجر اليوم السبت على الخمسينية المفقودة من حي شوران بالمدينة المنوّرة، وهي بصحة جيدة بعد 48 ساعة من اختفائها.

وعبّر ذووها عن امتنانهم وشكرهم للجهات الأمنية ممثلة بشرطة منطقة المدينة المنوّرة، وكل مَن ساعدهم على عملية البحث، كما قدّموا شكرهم لـ «سبق» على جهودها.