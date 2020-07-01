"تأكد" يجري 35000 مسحة لفيروس كورونا في الدمام

للمواطنين والمقيمين للتأكد من سلامتهم

كشفت المديرية العامة للشؤون الصحيّة بالمنطقة الشرقية أن عدد المسحات التي تم إجراؤها من بداية مشروع الفحص الشامل الموسّع الذي يقع في مدينة الدمام، بالقرب من الكلية التقنية، لفحص الأفراد من المواطنين والمقيمين للتأكد من سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد بلغ نحو 35000 عيّنة، وذلك حتى تاريخ 30/ 6/ 2020م.

وأكدت "صحة الشرقية" أن المشروع يعمل في الفترتين صباحية من 8 صباحاً حتى 4 مساءً، والفترة المسائيّة من 4 مساءً حتى 12 منتصف الليل، حيث وصل المعدّل اليومي لنحو 3500 موعد.

وذكرت أنه يتم إرسال قائمة يومياً ببيانات الحالات الإيجابية لمركز القيادة والتحكم بالمنطقة، حيث يقوم المركز بإرسالها للجنة معالجة الحالات والطب الوقائي بالتجمع لإكمال اللام للحالات والمخالطين حسب المتبع.

وأشارت إلى أن عدد الطواقم الطبية والإدارية من العاملين لاستقبال الأفراد وتسجيل بياناتهم اللازمة لأخذ عينات الفحص؛ من أجل فحصهم من سياراتهم، دون مغادرتها وفق إجراءات احترازيّة مكثّفة بلغ نحو 40 شخصاً من الكوادر الطبيّة وغير الطبيّة.

وأضافت أن ذلك يأتي في إطار الحرص على سلامة أفراد المجتمع، والاطمئنان على صحتهم، ضمن تدابير وإجراءات اتخذتها وزارة الصحة للحد من انتشار الفيروس، حيث إن الزمن الذي يستغرقه إجراء العيّنة ما بين 4 إلى 6 دقائق، فيما يتراوح وقت ظهور نتيجة العيّنة ما بين 3 إلى 4 أيام من تاريخ أخذ العيّنة، وذلك من خلال 12 غرفة (مسار فحص) تعمل 16 ساعة يومياً من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 12 مساءً.

ويشترط على الراغبين في إجراء الفحص حجز موعد مسبق يتم من خلال تطبيق "صحتي"، على أن تصل نتائج الفحص عبر رسائل نصية على هواتف المراجعين من إجراء الفحص. حيث تأتي هذه الخطوة ضمن المرحلة الثالثة من الفحص الموسع للكشف عن حالات الإصابة بفيروس كورونا والحد من انتشاره.