"التحالف": دمرنا 222 لغماً بحرياً شكلت خطراً على السفن التجارية وناقلات النفط
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-11-19
أكدت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن تدمير 222 لغماً بحرياً شكلت خطراً على السفن التجارية وناقلات النفط.
وقالت قيادة التحالف إن الألغام البحرية تهدد الملاحة البحرية والتجارة العالمية في جنوبي البحر الأحمر وباب المندب.
ووصفت قيادة التحالف سلوك الميليشيات الحوثية بأنه "سلوك عدائي وتصعيد حوثي خطير بنشر 14 لغماً بحرياً في أسبوع".
19 نوفمبر 2021 - 14 ربيع الآخر 1443
12:07 AM
"التحالف": دمرنا 222 لغماً بحرياً شكلت خطراً على السفن التجارية وناقلات النفط
أكد أنه سلوك عدائي وتصعيد حوثي خطير بنشر 14 لغماً بحرياً في أسبوع
أكدت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن تدمير 222 لغماً بحرياً شكلت خطراً على السفن التجارية وناقلات النفط.
وقالت قيادة التحالف إن الألغام البحرية تهدد الملاحة البحرية والتجارة العالمية في جنوبي البحر الأحمر وباب المندب.
ووصفت قيادة التحالف سلوك الميليشيات الحوثية بأنه "سلوك عدائي وتصعيد حوثي خطير بنشر 14 لغماً بحرياً في أسبوع".