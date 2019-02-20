النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

عرض ثقافي سعودي مغربي في جناح المملكة بـ"إكسبو دبي"

في إطار تواصله وتفاعله مع الأجنحة الدولية المشاركة في المعرض الدولي

نظم جناح المملكة العربية السعودية المشارك في معرض "إكسبو 2020 دبي"، عرضًا ثقافيًا مشتركًا بالتعاون مع جناح المملكة المغربية، وذلك في إطار تواصله وتفاعله مع الأجنحة الدولية المشاركة في المعرض الدولي، وما تقدمه من برامج ثقافية وفنية تعكس ثقافاتها وحضاراتها الإنسانية المتنوعة.

وكانت شاشة الجناح الرقمية التي تعد الأكبر في المعرض، قد تزينت بعَلَمَي الدولتين، مرفقة بعبارات الترحيب بالشعب المغربي الشقيق في الوقت الذي اندمجت فيه فرقة العرضة السعودية مع الفرقة المغربية الشعبية؛ حيث قدمتا معًا عرضًا ثقافيًا مميزًا، مهدت له فرقة العرضة السعودية التي كشفت في أدائها عن أصالة هذا الفن وعراقته في المملكة؛ لتنضم إليها لاحقًا الفرقة الشعبية المغربية التي قدمت بدورها عرضًا منفردًا، قبل أن تندمج الفرقتان معًا بعرض فني مشترك، لحقت بهما الفرقة الفلكلورية القادمة من منطقة جازان، والتي تولت بدورها تقديم رقصة "العزاوي"، وقد تناغمت حركاتهم السريعة مع نوعية الإيقاع الذي قدمته الفرقة المغربية التي اعتمدت على الدفوف، لتتمكن الفرق السعودية ونظيرتها المغربية من جذب انتباه الجمهور والمئات من زوار جناح المملكة في المعرض الدولي.

وجاء العرض الثقافي المشترك بمثابة تعبير عن مدى عمق ومتانة العلاقات الأخوية السعودية المغربية؛ حيث يرتبط البلدان بتاريخ مشترك، وعلاقات أخوية وطيدة، وأطر مشتركة، ووجود فاعل في العالمين العربي والإسلامي، فيما يأتي هذا العرض في إطار مد جسور التواصل الثقافي بين المملكة والمغرب وتعزيزًا للعلاقات التي تجمعهما معًا في مختلف المجالات، لا سيما الثقافية منها؛ لما تحمله من لغة إنسانية مشتركة يفهمها الجميع.

وعلى غرار التراث السعودي، تمتلك المملكة المغربية تراثًا شعبيًا غنيًا مليئًا بالرقصات الفلكلورية التي تقدم في الحفلات والمناسبات الاجتماعية، من بينها ما يعرف باسم "الركادة"، و"رقصة البطن" أو "شيكات" ورقصة "غويدرة" و"أهوشا" وغيرها، التي تعكس جميعها بعضًا من ملامح الثقافة المغربية وأصالتها، كما تعكس أيضًا طبيعة الأنماط الموسيقية المتجذرة في الثقافة المغربية، وما تمتلكه من خلفيات ثقافية وعرقية متعددة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
عرض ثقافي سعودي مغربي في جناح المملكة بـ"إكسبو دبي"
سبق

نظم جناح المملكة العربية السعودية المشارك في معرض "إكسبو 2020 دبي"، عرضًا ثقافيًا مشتركًا بالتعاون مع جناح المملكة المغربية، وذلك في إطار تواصله وتفاعله مع الأجنحة الدولية المشاركة في المعرض الدولي، وما تقدمه من برامج ثقافية وفنية تعكس ثقافاتها وحضاراتها الإنسانية المتنوعة.

وكانت شاشة الجناح الرقمية التي تعد الأكبر في المعرض، قد تزينت بعَلَمَي الدولتين، مرفقة بعبارات الترحيب بالشعب المغربي الشقيق في الوقت الذي اندمجت فيه فرقة العرضة السعودية مع الفرقة المغربية الشعبية؛ حيث قدمتا معًا عرضًا ثقافيًا مميزًا، مهدت له فرقة العرضة السعودية التي كشفت في أدائها عن أصالة هذا الفن وعراقته في المملكة؛ لتنضم إليها لاحقًا الفرقة الشعبية المغربية التي قدمت بدورها عرضًا منفردًا، قبل أن تندمج الفرقتان معًا بعرض فني مشترك، لحقت بهما الفرقة الفلكلورية القادمة من منطقة جازان، والتي تولت بدورها تقديم رقصة "العزاوي"، وقد تناغمت حركاتهم السريعة مع نوعية الإيقاع الذي قدمته الفرقة المغربية التي اعتمدت على الدفوف، لتتمكن الفرق السعودية ونظيرتها المغربية من جذب انتباه الجمهور والمئات من زوار جناح المملكة في المعرض الدولي.

وجاء العرض الثقافي المشترك بمثابة تعبير عن مدى عمق ومتانة العلاقات الأخوية السعودية المغربية؛ حيث يرتبط البلدان بتاريخ مشترك، وعلاقات أخوية وطيدة، وأطر مشتركة، ووجود فاعل في العالمين العربي والإسلامي، فيما يأتي هذا العرض في إطار مد جسور التواصل الثقافي بين المملكة والمغرب وتعزيزًا للعلاقات التي تجمعهما معًا في مختلف المجالات، لا سيما الثقافية منها؛ لما تحمله من لغة إنسانية مشتركة يفهمها الجميع.

وعلى غرار التراث السعودي، تمتلك المملكة المغربية تراثًا شعبيًا غنيًا مليئًا بالرقصات الفلكلورية التي تقدم في الحفلات والمناسبات الاجتماعية، من بينها ما يعرف باسم "الركادة"، و"رقصة البطن" أو "شيكات" ورقصة "غويدرة" و"أهوشا" وغيرها، التي تعكس جميعها بعضًا من ملامح الثقافة المغربية وأصالتها، كما تعكس أيضًا طبيعة الأنماط الموسيقية المتجذرة في الثقافة المغربية، وما تمتلكه من خلفيات ثقافية وعرقية متعددة.

20 فبراير 2022 - 19 رجب 1443
06:15 PM

عرض ثقافي سعودي مغربي في جناح المملكة بـ"إكسبو دبي"

في إطار تواصله وتفاعله مع الأجنحة الدولية المشاركة في المعرض الدولي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
416

نظم جناح المملكة العربية السعودية المشارك في معرض "إكسبو 2020 دبي"، عرضًا ثقافيًا مشتركًا بالتعاون مع جناح المملكة المغربية، وذلك في إطار تواصله وتفاعله مع الأجنحة الدولية المشاركة في المعرض الدولي، وما تقدمه من برامج ثقافية وفنية تعكس ثقافاتها وحضاراتها الإنسانية المتنوعة.

وكانت شاشة الجناح الرقمية التي تعد الأكبر في المعرض، قد تزينت بعَلَمَي الدولتين، مرفقة بعبارات الترحيب بالشعب المغربي الشقيق في الوقت الذي اندمجت فيه فرقة العرضة السعودية مع الفرقة المغربية الشعبية؛ حيث قدمتا معًا عرضًا ثقافيًا مميزًا، مهدت له فرقة العرضة السعودية التي كشفت في أدائها عن أصالة هذا الفن وعراقته في المملكة؛ لتنضم إليها لاحقًا الفرقة الشعبية المغربية التي قدمت بدورها عرضًا منفردًا، قبل أن تندمج الفرقتان معًا بعرض فني مشترك، لحقت بهما الفرقة الفلكلورية القادمة من منطقة جازان، والتي تولت بدورها تقديم رقصة "العزاوي"، وقد تناغمت حركاتهم السريعة مع نوعية الإيقاع الذي قدمته الفرقة المغربية التي اعتمدت على الدفوف، لتتمكن الفرق السعودية ونظيرتها المغربية من جذب انتباه الجمهور والمئات من زوار جناح المملكة في المعرض الدولي.

وجاء العرض الثقافي المشترك بمثابة تعبير عن مدى عمق ومتانة العلاقات الأخوية السعودية المغربية؛ حيث يرتبط البلدان بتاريخ مشترك، وعلاقات أخوية وطيدة، وأطر مشتركة، ووجود فاعل في العالمين العربي والإسلامي، فيما يأتي هذا العرض في إطار مد جسور التواصل الثقافي بين المملكة والمغرب وتعزيزًا للعلاقات التي تجمعهما معًا في مختلف المجالات، لا سيما الثقافية منها؛ لما تحمله من لغة إنسانية مشتركة يفهمها الجميع.

وعلى غرار التراث السعودي، تمتلك المملكة المغربية تراثًا شعبيًا غنيًا مليئًا بالرقصات الفلكلورية التي تقدم في الحفلات والمناسبات الاجتماعية، من بينها ما يعرف باسم "الركادة"، و"رقصة البطن" أو "شيكات" ورقصة "غويدرة" و"أهوشا" وغيرها، التي تعكس جميعها بعضًا من ملامح الثقافة المغربية وأصالتها، كما تعكس أيضًا طبيعة الأنماط الموسيقية المتجذرة في الثقافة المغربية، وما تمتلكه من خلفيات ثقافية وعرقية متعددة.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,176
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,584
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,230
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,178

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

عمق تاريخي وثقل سياسي لوطننا العظيم

عمق تاريخي وثقل سياسي لوطننا العظيم

جمعان الكرت
اليوم المطبوع على جبين كل مواطن سعودي!!

اليوم المطبوع على جبين كل مواطن سعودي!!

عبدالمحسن الحارثي
التدريب والتأهيل عملية متواصلة

التدريب والتأهيل عملية متواصلة

حواء القرني
هل أنت مدير استثنائي؟

هل أنت مدير استثنائي؟

حسن آل عمير
وهم التزام المسار

وهم التزام المسار

مها الجبر
الميز التنافسية للباحة ومدى استثمارها

الميز التنافسية للباحة ومدى استثمارها

جمعان الكرت
المملكة والصدارة الدولية في التمور

المملكة والصدارة الدولية في التمور

ماجد البريكان
رسالة إلى ميّت..!!

رسالة إلى ميّت..!!

ساير المنيعي
الاستثمار الواقعي في العالم الافتراضي

الاستثمار الواقعي في العالم الافتراضي

ماجد آل حسنه
سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

عبدالغني الشيخ
عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عبدالرحمن المرشد
الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة