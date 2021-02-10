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أمانة تبوك تنفذ 24 ألف جولة رقابية خلال الشهرين الماضيين

عبر فِرقها الرقابية .. على المنشآت الغذائية وأسواق النفع العام

كشفت إحصائيات أمانة منطقة تبوك عن تنفيذها والبلديات التابعة لها في مختلف مدن ومحافظات ومراكز المنطقة خلال الشهرين الماضيين؛ (24,214) جولة تفتيشية مكثفة على المنشآت الغذائية وأسواق النفع العام عبر فِرقها الرقابية.

واستهدفت هذه الجولات التأكد من سلامة الأغذية، وتطبيق أنظمة ولوائح الاشتراطات الصحية، والإجراءات الوقائية والاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا.

وذكرت الإحصائية أن هذه الجولات المستمرة تأتي في إطار الجهود المتكاملة التي يبذلها القطاع البلدي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للحد من تفشي فيروس كورونا، مؤكدةً أن الجولات الرقابية استهدفت أسواق المنتجات الغذائية والمراكز التجارية ومنافذ البيع، والمحالّ التي تتعلق أنشطتها بالصحة العامة؛ بهدف التأكد من استيفاء جميع الاشتراطات الصحية والاحترازات الوقائية لإيجاد بيئة آمنة للمتسوقين والعاملين فيها، وتوفير أعلى مستويات الحماية والوقاية لأفراد المجتمع، وتعزيز الجهود الوقائية والاحترازية ورفع مستوى الصحة العامة والسلامة الغذائية.

وكشفت أمانة تبوك أنها قامت في ذات المدة بـ(338) جولة رقابية مشتركة، وغسل وتطهير وتعقيم ما يزيد على (32175) موقعًا، ورفع ما يفوق (74) ألف طن من النفايات، إلى جانب إزالة (67243.8) مترًا مربعًا من الأنقاض، ومصادرة (9745) كجم من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستخدام الآدمي، إضافة إلى إشعار (4736) منشأة تجارية بمخالفتها لأنظمة ولوائح وزارة الشؤون البلدية والقروية، وإغلاق أكثر من (1600) منشأة أخرى انطبقت في حقها الإجراءات الجزائية في مثل هذا الشأن.

وشدّدت الأمانة على أن منظومة القطاع البلدي مستمرة في تنفيذ هذه الجولات الرقابية والتفتيشية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، مهيبةً بالمواطنين والمقيمين المبادرة بالإبلاغ عن أي ملحوظات أو شكاوى من خلال التواصل مع مركز خدمة 940، أو حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

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أمانة تبوك تنفذ 24 ألف جولة رقابية خلال الشهرين الماضيين
سبق

كشفت إحصائيات أمانة منطقة تبوك عن تنفيذها والبلديات التابعة لها في مختلف مدن ومحافظات ومراكز المنطقة خلال الشهرين الماضيين؛ (24,214) جولة تفتيشية مكثفة على المنشآت الغذائية وأسواق النفع العام عبر فِرقها الرقابية.

واستهدفت هذه الجولات التأكد من سلامة الأغذية، وتطبيق أنظمة ولوائح الاشتراطات الصحية، والإجراءات الوقائية والاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا.

وذكرت الإحصائية أن هذه الجولات المستمرة تأتي في إطار الجهود المتكاملة التي يبذلها القطاع البلدي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للحد من تفشي فيروس كورونا، مؤكدةً أن الجولات الرقابية استهدفت أسواق المنتجات الغذائية والمراكز التجارية ومنافذ البيع، والمحالّ التي تتعلق أنشطتها بالصحة العامة؛ بهدف التأكد من استيفاء جميع الاشتراطات الصحية والاحترازات الوقائية لإيجاد بيئة آمنة للمتسوقين والعاملين فيها، وتوفير أعلى مستويات الحماية والوقاية لأفراد المجتمع، وتعزيز الجهود الوقائية والاحترازية ورفع مستوى الصحة العامة والسلامة الغذائية.

وكشفت أمانة تبوك أنها قامت في ذات المدة بـ(338) جولة رقابية مشتركة، وغسل وتطهير وتعقيم ما يزيد على (32175) موقعًا، ورفع ما يفوق (74) ألف طن من النفايات، إلى جانب إزالة (67243.8) مترًا مربعًا من الأنقاض، ومصادرة (9745) كجم من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستخدام الآدمي، إضافة إلى إشعار (4736) منشأة تجارية بمخالفتها لأنظمة ولوائح وزارة الشؤون البلدية والقروية، وإغلاق أكثر من (1600) منشأة أخرى انطبقت في حقها الإجراءات الجزائية في مثل هذا الشأن.

وشدّدت الأمانة على أن منظومة القطاع البلدي مستمرة في تنفيذ هذه الجولات الرقابية والتفتيشية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، مهيبةً بالمواطنين والمقيمين المبادرة بالإبلاغ عن أي ملحوظات أو شكاوى من خلال التواصل مع مركز خدمة 940، أو حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

10 فبراير 2021 - 28 جمادى الآخر 1442
05:45 PM

أمانة تبوك تنفذ 24 ألف جولة رقابية خلال الشهرين الماضيين

عبر فِرقها الرقابية .. على المنشآت الغذائية وأسواق النفع العام

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
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كشفت إحصائيات أمانة منطقة تبوك عن تنفيذها والبلديات التابعة لها في مختلف مدن ومحافظات ومراكز المنطقة خلال الشهرين الماضيين؛ (24,214) جولة تفتيشية مكثفة على المنشآت الغذائية وأسواق النفع العام عبر فِرقها الرقابية.

واستهدفت هذه الجولات التأكد من سلامة الأغذية، وتطبيق أنظمة ولوائح الاشتراطات الصحية، والإجراءات الوقائية والاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا.

وذكرت الإحصائية أن هذه الجولات المستمرة تأتي في إطار الجهود المتكاملة التي يبذلها القطاع البلدي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للحد من تفشي فيروس كورونا، مؤكدةً أن الجولات الرقابية استهدفت أسواق المنتجات الغذائية والمراكز التجارية ومنافذ البيع، والمحالّ التي تتعلق أنشطتها بالصحة العامة؛ بهدف التأكد من استيفاء جميع الاشتراطات الصحية والاحترازات الوقائية لإيجاد بيئة آمنة للمتسوقين والعاملين فيها، وتوفير أعلى مستويات الحماية والوقاية لأفراد المجتمع، وتعزيز الجهود الوقائية والاحترازية ورفع مستوى الصحة العامة والسلامة الغذائية.

وكشفت أمانة تبوك أنها قامت في ذات المدة بـ(338) جولة رقابية مشتركة، وغسل وتطهير وتعقيم ما يزيد على (32175) موقعًا، ورفع ما يفوق (74) ألف طن من النفايات، إلى جانب إزالة (67243.8) مترًا مربعًا من الأنقاض، ومصادرة (9745) كجم من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستخدام الآدمي، إضافة إلى إشعار (4736) منشأة تجارية بمخالفتها لأنظمة ولوائح وزارة الشؤون البلدية والقروية، وإغلاق أكثر من (1600) منشأة أخرى انطبقت في حقها الإجراءات الجزائية في مثل هذا الشأن.

وشدّدت الأمانة على أن منظومة القطاع البلدي مستمرة في تنفيذ هذه الجولات الرقابية والتفتيشية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، مهيبةً بالمواطنين والمقيمين المبادرة بالإبلاغ عن أي ملحوظات أو شكاوى من خلال التواصل مع مركز خدمة 940، أو حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

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