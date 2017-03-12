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"هيئة تطوير بوابة الدرعيّة" تُطلق برنامج تطوير الخريجين

لتزويد خريجي الجامعات السعوديين من أهاليها بفرص تدريبية ومهنية

أطلقت هيئة تطوير بوابة الدرعيّة "برنامج تطوير الخريجين" في نسخته الأولى، والذي يسعى لتزويد خريجي الجامعات السعوديين من أهالي الدرعية بمجموعة كبيرة من الفرص التدريبية والمهنية في كل المجالات، وهو مصمم لسد الفجوة بين المرحلة الجامعية والحياة المهنية.

وقد استُحدث برنامج الدرعية لتأهيل الخريجين في نوفمبر 2019 انسجامًا مع رسالة هيئة تطوير بوابة الدرعية الرامية إلى تعزيز سبل التفاعل مع المجتمع المحلي في الدرعية، من خلال استقطاب المواهب المحلية، وإنشاء اقتصاد قوي يُسهم في بناء مستقبل المملكة.

ويمتد البرنامج لمدة 12 شهرًا ينتقل خلالها المتدرب بين أربع مراحل تدريبية تتضمن التدريب على رأس العمل في أقسام مختلفة، بالإضافة إلى الكثير من الدورات التدريبية، والتي تُساعد الخريجين على اكتساب مجموعة من المهارات العملية والنظرية بالغة الأهمية لتطوير كفاءاتهم.

كما يُركز البرنامج على تطوير أهم المهارات المهنية مثل التواصل الفعّال ومهارات الإلقاء وإدارة المشروعات، بالإضافة إلى المهارات الشخصية، بما فيها الفكر التحليلي والتواصل وإدارة الوقت وبناء العلاقات والتركيز على تحقيق الإنجازات وروح المبادرة.

وفي هذا السياق، قال المهندس عبدالله الغانم، الرئيس التنفيذي للخدمات المشتركة في هيئة تطوير بوابة الدرعية: "نحن فخورون لكوننا جزءًا من هذه المرحلة التي تتسم بأهميتها البالغة بالنسبة للشباب السعودي عمومًا، والمرأة السعودية على وجه الخصوص حيث تُشكل السيدات غالبية الملتحقين في برنامج الدرعية لتأهيل الخريجين، ونسعى في هيئة تطوير بوابة الدرعية إلى تطوير المنطقة بشكل عام والتركيز على خدمة مجتمع الدرعية بشكل خاص، وضمن إطار سعينا الدؤوب لتطوير مجتمع الدرعية، نُدرك تمامًا ما يلزمنا لتمهيد الطريق أمام مواهب المستقبل. لقد أثبت الملتحقون في البرنامج تميزهم وجدارتهم، وكُلي ثقة بأنّه سيكون لهم أدوار رئيسة في بناء مستقبل المملكة. وهذا ما يزيدنا فخرًا بهذه الخطوة".

انضم إلى البرنامج لدى إطلاقه في نوفمبر الماضي 19 خريجًا من الدرعية، ومن المتوقع أن يستكمل خريجو ذلك البرنامج بحلول نوفمبر2020، وعقدت هيئة تطوير بوابة الدرعية الكثير من الورش التدريبية ومعرضًا للوظائف في العام ٢٠١٩ لتعزيز دورها الاجتماعي في تطوير المواهب المحلية.

هيئة تطوير بوابة الدرعية برنامج تطوير الخريجين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هيئة تطوير بوابة الدرعيّة" تُطلق برنامج تطوير الخريجين
سبق

أطلقت هيئة تطوير بوابة الدرعيّة "برنامج تطوير الخريجين" في نسخته الأولى، والذي يسعى لتزويد خريجي الجامعات السعوديين من أهالي الدرعية بمجموعة كبيرة من الفرص التدريبية والمهنية في كل المجالات، وهو مصمم لسد الفجوة بين المرحلة الجامعية والحياة المهنية.

وقد استُحدث برنامج الدرعية لتأهيل الخريجين في نوفمبر 2019 انسجامًا مع رسالة هيئة تطوير بوابة الدرعية الرامية إلى تعزيز سبل التفاعل مع المجتمع المحلي في الدرعية، من خلال استقطاب المواهب المحلية، وإنشاء اقتصاد قوي يُسهم في بناء مستقبل المملكة.

ويمتد البرنامج لمدة 12 شهرًا ينتقل خلالها المتدرب بين أربع مراحل تدريبية تتضمن التدريب على رأس العمل في أقسام مختلفة، بالإضافة إلى الكثير من الدورات التدريبية، والتي تُساعد الخريجين على اكتساب مجموعة من المهارات العملية والنظرية بالغة الأهمية لتطوير كفاءاتهم.

كما يُركز البرنامج على تطوير أهم المهارات المهنية مثل التواصل الفعّال ومهارات الإلقاء وإدارة المشروعات، بالإضافة إلى المهارات الشخصية، بما فيها الفكر التحليلي والتواصل وإدارة الوقت وبناء العلاقات والتركيز على تحقيق الإنجازات وروح المبادرة.

وفي هذا السياق، قال المهندس عبدالله الغانم، الرئيس التنفيذي للخدمات المشتركة في هيئة تطوير بوابة الدرعية: "نحن فخورون لكوننا جزءًا من هذه المرحلة التي تتسم بأهميتها البالغة بالنسبة للشباب السعودي عمومًا، والمرأة السعودية على وجه الخصوص حيث تُشكل السيدات غالبية الملتحقين في برنامج الدرعية لتأهيل الخريجين، ونسعى في هيئة تطوير بوابة الدرعية إلى تطوير المنطقة بشكل عام والتركيز على خدمة مجتمع الدرعية بشكل خاص، وضمن إطار سعينا الدؤوب لتطوير مجتمع الدرعية، نُدرك تمامًا ما يلزمنا لتمهيد الطريق أمام مواهب المستقبل. لقد أثبت الملتحقون في البرنامج تميزهم وجدارتهم، وكُلي ثقة بأنّه سيكون لهم أدوار رئيسة في بناء مستقبل المملكة. وهذا ما يزيدنا فخرًا بهذه الخطوة".

انضم إلى البرنامج لدى إطلاقه في نوفمبر الماضي 19 خريجًا من الدرعية، ومن المتوقع أن يستكمل خريجو ذلك البرنامج بحلول نوفمبر2020، وعقدت هيئة تطوير بوابة الدرعية الكثير من الورش التدريبية ومعرضًا للوظائف في العام ٢٠١٩ لتعزيز دورها الاجتماعي في تطوير المواهب المحلية.

12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
09:05 PM

"هيئة تطوير بوابة الدرعيّة" تُطلق برنامج تطوير الخريجين

لتزويد خريجي الجامعات السعوديين من أهاليها بفرص تدريبية ومهنية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت هيئة تطوير بوابة الدرعيّة "برنامج تطوير الخريجين" في نسخته الأولى، والذي يسعى لتزويد خريجي الجامعات السعوديين من أهالي الدرعية بمجموعة كبيرة من الفرص التدريبية والمهنية في كل المجالات، وهو مصمم لسد الفجوة بين المرحلة الجامعية والحياة المهنية.

وقد استُحدث برنامج الدرعية لتأهيل الخريجين في نوفمبر 2019 انسجامًا مع رسالة هيئة تطوير بوابة الدرعية الرامية إلى تعزيز سبل التفاعل مع المجتمع المحلي في الدرعية، من خلال استقطاب المواهب المحلية، وإنشاء اقتصاد قوي يُسهم في بناء مستقبل المملكة.

ويمتد البرنامج لمدة 12 شهرًا ينتقل خلالها المتدرب بين أربع مراحل تدريبية تتضمن التدريب على رأس العمل في أقسام مختلفة، بالإضافة إلى الكثير من الدورات التدريبية، والتي تُساعد الخريجين على اكتساب مجموعة من المهارات العملية والنظرية بالغة الأهمية لتطوير كفاءاتهم.

كما يُركز البرنامج على تطوير أهم المهارات المهنية مثل التواصل الفعّال ومهارات الإلقاء وإدارة المشروعات، بالإضافة إلى المهارات الشخصية، بما فيها الفكر التحليلي والتواصل وإدارة الوقت وبناء العلاقات والتركيز على تحقيق الإنجازات وروح المبادرة.

وفي هذا السياق، قال المهندس عبدالله الغانم، الرئيس التنفيذي للخدمات المشتركة في هيئة تطوير بوابة الدرعية: "نحن فخورون لكوننا جزءًا من هذه المرحلة التي تتسم بأهميتها البالغة بالنسبة للشباب السعودي عمومًا، والمرأة السعودية على وجه الخصوص حيث تُشكل السيدات غالبية الملتحقين في برنامج الدرعية لتأهيل الخريجين، ونسعى في هيئة تطوير بوابة الدرعية إلى تطوير المنطقة بشكل عام والتركيز على خدمة مجتمع الدرعية بشكل خاص، وضمن إطار سعينا الدؤوب لتطوير مجتمع الدرعية، نُدرك تمامًا ما يلزمنا لتمهيد الطريق أمام مواهب المستقبل. لقد أثبت الملتحقون في البرنامج تميزهم وجدارتهم، وكُلي ثقة بأنّه سيكون لهم أدوار رئيسة في بناء مستقبل المملكة. وهذا ما يزيدنا فخرًا بهذه الخطوة".

انضم إلى البرنامج لدى إطلاقه في نوفمبر الماضي 19 خريجًا من الدرعية، ومن المتوقع أن يستكمل خريجو ذلك البرنامج بحلول نوفمبر2020، وعقدت هيئة تطوير بوابة الدرعية الكثير من الورش التدريبية ومعرضًا للوظائف في العام ٢٠١٩ لتعزيز دورها الاجتماعي في تطوير المواهب المحلية.

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