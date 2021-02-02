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السويد.. إصابة 5 أشخاص بإطلاق نار في هلسينغبورغ

نُقِل 3 مصابين إلى المستشفى وبقي جريحان في المكان

أعلنت الشرطة السويدية، عن إصابة 5 أشخاص بإطلاق نار في مدينة هلسينغبورغ جنوب البلاد.

وأوضحت الشرطة في بيان لها، أنه تم نقل 3 من المصابين إلى المستشفى؛ فيما بَقِيَ جريحان في مكان الحادث.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة إيفيلينا أولسون: إن الجرحى تتراوح أعمارهم بين 30 و40 عامًا؛ وفق "روسيا اليوم".

وحسب المعلومات؛ فقد تم إبلاغ الشرطة بوقوع حادث سير تَبِعه إطلاق نار في المدينة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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السويد.. إصابة 5 أشخاص بإطلاق نار في هلسينغبورغ
سبق

أعلنت الشرطة السويدية، عن إصابة 5 أشخاص بإطلاق نار في مدينة هلسينغبورغ جنوب البلاد.

وأوضحت الشرطة في بيان لها، أنه تم نقل 3 من المصابين إلى المستشفى؛ فيما بَقِيَ جريحان في مكان الحادث.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة إيفيلينا أولسون: إن الجرحى تتراوح أعمارهم بين 30 و40 عامًا؛ وفق "روسيا اليوم".

وحسب المعلومات؛ فقد تم إبلاغ الشرطة بوقوع حادث سير تَبِعه إطلاق نار في المدينة.

02 فبراير 2021 - 20 جمادى الآخر 1442
08:22 AM

السويد.. إصابة 5 أشخاص بإطلاق نار في هلسينغبورغ

نُقِل 3 مصابين إلى المستشفى وبقي جريحان في المكان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الشرطة السويدية، عن إصابة 5 أشخاص بإطلاق نار في مدينة هلسينغبورغ جنوب البلاد.

وأوضحت الشرطة في بيان لها، أنه تم نقل 3 من المصابين إلى المستشفى؛ فيما بَقِيَ جريحان في مكان الحادث.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة إيفيلينا أولسون: إن الجرحى تتراوح أعمارهم بين 30 و40 عامًا؛ وفق "روسيا اليوم".

وحسب المعلومات؛ فقد تم إبلاغ الشرطة بوقوع حادث سير تَبِعه إطلاق نار في المدينة.

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