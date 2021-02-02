السويد.. إصابة 5 أشخاص بإطلاق نار في هلسينغبورغ
نُقِل 3 مصابين إلى المستشفى وبقي جريحان في المكان
أعلنت الشرطة السويدية، عن إصابة 5 أشخاص بإطلاق نار في مدينة هلسينغبورغ جنوب البلاد.
وأوضحت الشرطة في بيان لها، أنه تم نقل 3 من المصابين إلى المستشفى؛ فيما بَقِيَ جريحان في مكان الحادث.
وقالت المتحدثة باسم الشرطة إيفيلينا أولسون: إن الجرحى تتراوح أعمارهم بين 30 و40 عامًا؛ وفق "روسيا اليوم".
وحسب المعلومات؛ فقد تم إبلاغ الشرطة بوقوع حادث سير تَبِعه إطلاق نار في المدينة.
السويد.. إصابة 5 أشخاص بإطلاق نار في هلسينغبورغ
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-02-02
أعلنت الشرطة السويدية، عن إصابة 5 أشخاص بإطلاق نار في مدينة هلسينغبورغ جنوب البلاد.
وأوضحت الشرطة في بيان لها، أنه تم نقل 3 من المصابين إلى المستشفى؛ فيما بَقِيَ جريحان في مكان الحادث.
وقالت المتحدثة باسم الشرطة إيفيلينا أولسون: إن الجرحى تتراوح أعمارهم بين 30 و40 عامًا؛ وفق "روسيا اليوم".
وحسب المعلومات؛ فقد تم إبلاغ الشرطة بوقوع حادث سير تَبِعه إطلاق نار في المدينة.
02 فبراير 2021 - 20 جمادى الآخر 1442
08:22 AM
السويد.. إصابة 5 أشخاص بإطلاق نار في هلسينغبورغ
نُقِل 3 مصابين إلى المستشفى وبقي جريحان في المكان
أعلنت الشرطة السويدية، عن إصابة 5 أشخاص بإطلاق نار في مدينة هلسينغبورغ جنوب البلاد.
وأوضحت الشرطة في بيان لها، أنه تم نقل 3 من المصابين إلى المستشفى؛ فيما بَقِيَ جريحان في مكان الحادث.
وقالت المتحدثة باسم الشرطة إيفيلينا أولسون: إن الجرحى تتراوح أعمارهم بين 30 و40 عامًا؛ وفق "روسيا اليوم".
وحسب المعلومات؛ فقد تم إبلاغ الشرطة بوقوع حادث سير تَبِعه إطلاق نار في المدينة.