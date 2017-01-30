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شرطة المجمعة تبحث عن المفقود "المطيري"

شقيقه يدعو لمساعدتهم في إيجاده

تَلَقّت شرطة محافظة المجمعة، بلاغًا يفيد بفقدان المسن محمد بن محسن مسعود المطيري، الذي خرج من بيته فجر اليوم السبت الموافق 30 يناير، وهو بحالة صحية مضطربة إضافة إلى أنه متعب جسديًّا بسبب البرد.

وكشف لـ"سبق" ابن أخيه ماجد بن مسعود المطيري، أن عمه لا يحمل هاتف جوال حيث تركه في منزله، كما يستقل سيارة من نوع "هايلوكس" غمارتين موديل 2006.

وناشد "ماجد" قراء "سبق" البحث عن عمه، ومن يعثر عليه أو يشتبه به الاتصال على جوال 0500018900.

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شرطة المجمعة تبحث عن المفقود "المطيري"
سبق

تَلَقّت شرطة محافظة المجمعة، بلاغًا يفيد بفقدان المسن محمد بن محسن مسعود المطيري، الذي خرج من بيته فجر اليوم السبت الموافق 30 يناير، وهو بحالة صحية مضطربة إضافة إلى أنه متعب جسديًّا بسبب البرد.

وكشف لـ"سبق" ابن أخيه ماجد بن مسعود المطيري، أن عمه لا يحمل هاتف جوال حيث تركه في منزله، كما يستقل سيارة من نوع "هايلوكس" غمارتين موديل 2006.

وناشد "ماجد" قراء "سبق" البحث عن عمه، ومن يعثر عليه أو يشتبه به الاتصال على جوال 0500018900.

30 يناير 2021 - 17 جمادى الآخر 1442
05:36 PM

شرطة المجمعة تبحث عن المفقود "المطيري"

شقيقه يدعو لمساعدتهم في إيجاده

A A A
عيسى الحربي - المجمعة
1
2,874

تَلَقّت شرطة محافظة المجمعة، بلاغًا يفيد بفقدان المسن محمد بن محسن مسعود المطيري، الذي خرج من بيته فجر اليوم السبت الموافق 30 يناير، وهو بحالة صحية مضطربة إضافة إلى أنه متعب جسديًّا بسبب البرد.

وكشف لـ"سبق" ابن أخيه ماجد بن مسعود المطيري، أن عمه لا يحمل هاتف جوال حيث تركه في منزله، كما يستقل سيارة من نوع "هايلوكس" غمارتين موديل 2006.

وناشد "ماجد" قراء "سبق" البحث عن عمه، ومن يعثر عليه أو يشتبه به الاتصال على جوال 0500018900.

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