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"التحالف": اعتراض وتدمير طائرة "مسيَّرة" أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات السعودية نجحت في اعتراض وتدمير طائرة مسيَّرة، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط.

ودان التحالف محاولات الميليشيا الحوثية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، واصفًا إياها بأنها عبثية وهمجية، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية.

قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة خميس مشيط

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التحالف": اعتراض وتدمير طائرة "مسيَّرة" أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط
سبق

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات السعودية نجحت في اعتراض وتدمير طائرة مسيَّرة، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط.

ودان التحالف محاولات الميليشيا الحوثية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، واصفًا إياها بأنها عبثية وهمجية، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية.

03 سبتمبر 2021 - 26 محرّم 1443
11:47 PM
اخر تعديل
04 سبتمبر 2021 - 27 محرّم 1443
06:30 AM

"التحالف": اعتراض وتدمير طائرة "مسيَّرة" أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,527

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات السعودية نجحت في اعتراض وتدمير طائرة مسيَّرة، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط.

ودان التحالف محاولات الميليشيا الحوثية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، واصفًا إياها بأنها عبثية وهمجية، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية.

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