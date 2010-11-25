النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مصر تسجل 361 إصابة جديدة بكورونا و13 حالة وفاة

مجاهد: إجمالي الإصابات 113742 بينهم 102103متعافين

سجلت مصر خلال الساعات الـ24 الماضية، 361 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ووفاة 13 حالة جديدة.

وتفصيلاً.. أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد 113742 حالةً من ضمنهم 102103 حالات تم شفاؤها، و6573 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد مصر وزارة الصحة والسكان المصرية

الرئيسية/ محطات

اعلان
مصر تسجل 361 إصابة جديدة بكورونا و13 حالة وفاة
سبق

سجلت مصر خلال الساعات الـ24 الماضية، 361 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ووفاة 13 حالة جديدة.

وتفصيلاً.. أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد 113742 حالةً من ضمنهم 102103 حالات تم شفاؤها، و6573 حالة وفاة.

25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442
01:40 AM
اخر تعديل
25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442
03:04 AM

مصر تسجل 361 إصابة جديدة بكورونا و13 حالة وفاة

مجاهد: إجمالي الإصابات 113742 بينهم 102103متعافين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
3
84

سجلت مصر خلال الساعات الـ24 الماضية، 361 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ووفاة 13 حالة جديدة.

وتفصيلاً.. أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد 113742 حالةً من ضمنهم 102103 حالات تم شفاؤها، و6573 حالة وفاة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,093
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,216
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,770
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,525

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة