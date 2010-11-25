مصر تسجل 361 إصابة جديدة بكورونا و13 حالة وفاة

مجاهد: إجمالي الإصابات 113742 بينهم 102103متعافين

سجلت مصر خلال الساعات الـ24 الماضية، 361 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ووفاة 13 حالة جديدة.

وتفصيلاً.. أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد 113742 حالةً من ضمنهم 102103 حالات تم شفاؤها، و6573 حالة وفاة.