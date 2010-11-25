مصر تسجل 361 إصابة جديدة بكورونا و13 حالة وفاة
مجاهد: إجمالي الإصابات 113742 بينهم 102103متعافين
سجلت مصر خلال الساعات الـ24 الماضية، 361 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ووفاة 13 حالة جديدة.
وتفصيلاً.. أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد 113742 حالةً من ضمنهم 102103 حالات تم شفاؤها، و6573 حالة وفاة.
فيروس كورونا الجديد
مصر
وزارة الصحة والسكان المصرية
مصر تسجل 361 إصابة جديدة بكورونا و13 حالة وفاة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-11-25
سجلت مصر خلال الساعات الـ24 الماضية، 361 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ووفاة 13 حالة جديدة.
وتفصيلاً.. أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد 113742 حالةً من ضمنهم 102103 حالات تم شفاؤها، و6573 حالة وفاة.
25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442
01:40 AM
اخر تعديل
25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442
03:04 AM
مصر تسجل 361 إصابة جديدة بكورونا و13 حالة وفاة
مجاهد: إجمالي الإصابات 113742 بينهم 102103متعافين
سجلت مصر خلال الساعات الـ24 الماضية، 361 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ووفاة 13 حالة جديدة.
وتفصيلاً.. أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد 113742 حالةً من ضمنهم 102103 حالات تم شفاؤها، و6573 حالة وفاة.