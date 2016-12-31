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"العقيلي" مديرًا عامًا للاتصال المؤسسي والتسويق للطيران المدني

يمتلك خبرة واسعة في مجال الإعلام

أصدر رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي المنصوري قرارًا بتعيين خالد العقيلي مديرًا عامًا للاتصال المؤسسي والتسويق بالهيئة.

ويمتلك "العقيلي" خبرات واسعة في المجال الاتصالي والإعلامي تزيد عن 16 عاماً في القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى عمله كمذيع تلفزيوني في القنوات السعودية ويحمل درجة البكالوريوس في العلاقات العامة من كلية الاتصال والإعلام بجامعة الملك عبدالعزيز، ولديه العديد من التجارب المميزة في بناء الاستراتيجيات الاتصالية والعلاقات العامة والتسويق الرقمي والإنتاج الإعلامي.

وقدّم "العقيلي" خلال مسيرته المهنية العديد من الاستشارات الإعلامية لمجموعة من الجهات الحكومية والخاصة وأشرف على العديد من المراكز الإعلامية من بينها حفل جائزة الملك خالد وتدشين قطار الحرمين، وتقلّد عدداً من المناصب الإدارية كان من بينها مستشار الاتصال المؤسسي والمشرف العام على المركز الإعلامي بوزارة الخدمة المدنية، ومدير عام الاتصال المؤسسي بوزارة النقل، ومدير الإعلام بشركة عِلم، ومستشار إعلامي لشركة طيران ناس.

كما عمل في المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق وساهم في تأسيس وحدة المحتوى المرئي لديها، وشركة نمو للوسائط المتعددة التابعة لها والتي كان مديرًا للعمليات فيها إضافة إلى تميزه في تقديم مجموعة من البرامج التلفزيونية الجماهيرية في العديد من المحطات الفضائية المحلية والعربية.

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"العقيلي" مديرًا عامًا للاتصال المؤسسي والتسويق للطيران المدني
سبق

أصدر رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي المنصوري قرارًا بتعيين خالد العقيلي مديرًا عامًا للاتصال المؤسسي والتسويق بالهيئة.

ويمتلك "العقيلي" خبرات واسعة في المجال الاتصالي والإعلامي تزيد عن 16 عاماً في القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى عمله كمذيع تلفزيوني في القنوات السعودية ويحمل درجة البكالوريوس في العلاقات العامة من كلية الاتصال والإعلام بجامعة الملك عبدالعزيز، ولديه العديد من التجارب المميزة في بناء الاستراتيجيات الاتصالية والعلاقات العامة والتسويق الرقمي والإنتاج الإعلامي.

وقدّم "العقيلي" خلال مسيرته المهنية العديد من الاستشارات الإعلامية لمجموعة من الجهات الحكومية والخاصة وأشرف على العديد من المراكز الإعلامية من بينها حفل جائزة الملك خالد وتدشين قطار الحرمين، وتقلّد عدداً من المناصب الإدارية كان من بينها مستشار الاتصال المؤسسي والمشرف العام على المركز الإعلامي بوزارة الخدمة المدنية، ومدير عام الاتصال المؤسسي بوزارة النقل، ومدير الإعلام بشركة عِلم، ومستشار إعلامي لشركة طيران ناس.

كما عمل في المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق وساهم في تأسيس وحدة المحتوى المرئي لديها، وشركة نمو للوسائط المتعددة التابعة لها والتي كان مديرًا للعمليات فيها إضافة إلى تميزه في تقديم مجموعة من البرامج التلفزيونية الجماهيرية في العديد من المحطات الفضائية المحلية والعربية.

31 ديسمبر 2020 - 16 جمادى الأول 1442
04:39 PM

"العقيلي" مديرًا عامًا للاتصال المؤسسي والتسويق للطيران المدني

يمتلك خبرة واسعة في مجال الإعلام

A A A
خالد خليل - الرياض
2
2,324

أصدر رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي المنصوري قرارًا بتعيين خالد العقيلي مديرًا عامًا للاتصال المؤسسي والتسويق بالهيئة.

ويمتلك "العقيلي" خبرات واسعة في المجال الاتصالي والإعلامي تزيد عن 16 عاماً في القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى عمله كمذيع تلفزيوني في القنوات السعودية ويحمل درجة البكالوريوس في العلاقات العامة من كلية الاتصال والإعلام بجامعة الملك عبدالعزيز، ولديه العديد من التجارب المميزة في بناء الاستراتيجيات الاتصالية والعلاقات العامة والتسويق الرقمي والإنتاج الإعلامي.

وقدّم "العقيلي" خلال مسيرته المهنية العديد من الاستشارات الإعلامية لمجموعة من الجهات الحكومية والخاصة وأشرف على العديد من المراكز الإعلامية من بينها حفل جائزة الملك خالد وتدشين قطار الحرمين، وتقلّد عدداً من المناصب الإدارية كان من بينها مستشار الاتصال المؤسسي والمشرف العام على المركز الإعلامي بوزارة الخدمة المدنية، ومدير عام الاتصال المؤسسي بوزارة النقل، ومدير الإعلام بشركة عِلم، ومستشار إعلامي لشركة طيران ناس.

كما عمل في المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق وساهم في تأسيس وحدة المحتوى المرئي لديها، وشركة نمو للوسائط المتعددة التابعة لها والتي كان مديرًا للعمليات فيها إضافة إلى تميزه في تقديم مجموعة من البرامج التلفزيونية الجماهيرية في العديد من المحطات الفضائية المحلية والعربية.

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