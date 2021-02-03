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"الشؤون البلدية": بدء تطبيق اشتراطات تركيب منظومة الطاقة الشمسية

في المباني السكنية والمنشآت.. تزامناً مع إعلان "الطاقة" انطلاق العمل بها

بدأت وزارة الشؤون البلدية والقروية، تطبيق اشتراطات تركيــب منظومة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، في المبــاني الســكنية والمنشــآت.

يأتي ذلك تزامناً مع إعلان وزارة الطاقة العمل بهذه المنظومات بعد اكتمال البنية التشريعية والفنية اللازمة.

وتتطلب الموافقة على تركيب أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، في المباني، تطبيق الفحص الإنشائي لضمان سلامة الأفراد والممتلكات، قبل الحصول على الرخصة اللازمة.

وتستهدف الاشتراطات جميع المستفيدين من الخدمة "المفتشين، المقاولين، المصممين، المكاتب الهندسية والاستشارية، والمستفيدين من النظام"، وذلك لحماية وسلامة الأرواح والممتلكات، من خلال تنظيم ومراقبة التصميم الهندسي للمنشآت المستهدفة.

وتشمل مراجعة المستندات والمخططات والتفتيش النهائي الخاص بفحص المبنى إنشائياً من قِبل الاستشاري، ومنح الموافقة لمزود الخدمة لاستكمال إجراءات الربط.

يُشار إلى أن وزارة الطاقة أعلنت بدء العمل بمنظومة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، وأتاحت للمستهلك إنتاج الطاقة الكهربائية من المنزل أو المنشأة، وربطها بأنظمة توزيع الشبكة العامة.

يأتي هذا المشروع ضمن جهود الوزارة لتوفير التشريعات اللازمة لتحقيق جميع الخيارات للحصول على الطاقة المتجدّدة، وتعزيز فُرص بناء المحتوى المحلي للمكونات اللازمة لإنتاج الطاقة الشمسية محلياً، وتشجيع التوطين في جميع مجالات وتخصصات الطاقة المتجددة، لتحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030».

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشؤون البلدية": بدء تطبيق اشتراطات تركيب منظومة الطاقة الشمسية
سبق

بدأت وزارة الشؤون البلدية والقروية، تطبيق اشتراطات تركيــب منظومة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، في المبــاني الســكنية والمنشــآت.

يأتي ذلك تزامناً مع إعلان وزارة الطاقة العمل بهذه المنظومات بعد اكتمال البنية التشريعية والفنية اللازمة.

وتتطلب الموافقة على تركيب أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، في المباني، تطبيق الفحص الإنشائي لضمان سلامة الأفراد والممتلكات، قبل الحصول على الرخصة اللازمة.

وتستهدف الاشتراطات جميع المستفيدين من الخدمة "المفتشين، المقاولين، المصممين، المكاتب الهندسية والاستشارية، والمستفيدين من النظام"، وذلك لحماية وسلامة الأرواح والممتلكات، من خلال تنظيم ومراقبة التصميم الهندسي للمنشآت المستهدفة.

وتشمل مراجعة المستندات والمخططات والتفتيش النهائي الخاص بفحص المبنى إنشائياً من قِبل الاستشاري، ومنح الموافقة لمزود الخدمة لاستكمال إجراءات الربط.

يُشار إلى أن وزارة الطاقة أعلنت بدء العمل بمنظومة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، وأتاحت للمستهلك إنتاج الطاقة الكهربائية من المنزل أو المنشأة، وربطها بأنظمة توزيع الشبكة العامة.

يأتي هذا المشروع ضمن جهود الوزارة لتوفير التشريعات اللازمة لتحقيق جميع الخيارات للحصول على الطاقة المتجدّدة، وتعزيز فُرص بناء المحتوى المحلي للمكونات اللازمة لإنتاج الطاقة الشمسية محلياً، وتشجيع التوطين في جميع مجالات وتخصصات الطاقة المتجددة، لتحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030».

03 فبراير 2021 - 21 جمادى الآخر 1442
12:29 PM

"الشؤون البلدية": بدء تطبيق اشتراطات تركيب منظومة الطاقة الشمسية

في المباني السكنية والمنشآت.. تزامناً مع إعلان "الطاقة" انطلاق العمل بها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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18,979

بدأت وزارة الشؤون البلدية والقروية، تطبيق اشتراطات تركيــب منظومة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، في المبــاني الســكنية والمنشــآت.

يأتي ذلك تزامناً مع إعلان وزارة الطاقة العمل بهذه المنظومات بعد اكتمال البنية التشريعية والفنية اللازمة.

وتتطلب الموافقة على تركيب أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، في المباني، تطبيق الفحص الإنشائي لضمان سلامة الأفراد والممتلكات، قبل الحصول على الرخصة اللازمة.

وتستهدف الاشتراطات جميع المستفيدين من الخدمة "المفتشين، المقاولين، المصممين، المكاتب الهندسية والاستشارية، والمستفيدين من النظام"، وذلك لحماية وسلامة الأرواح والممتلكات، من خلال تنظيم ومراقبة التصميم الهندسي للمنشآت المستهدفة.

وتشمل مراجعة المستندات والمخططات والتفتيش النهائي الخاص بفحص المبنى إنشائياً من قِبل الاستشاري، ومنح الموافقة لمزود الخدمة لاستكمال إجراءات الربط.

يُشار إلى أن وزارة الطاقة أعلنت بدء العمل بمنظومة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، وأتاحت للمستهلك إنتاج الطاقة الكهربائية من المنزل أو المنشأة، وربطها بأنظمة توزيع الشبكة العامة.

يأتي هذا المشروع ضمن جهود الوزارة لتوفير التشريعات اللازمة لتحقيق جميع الخيارات للحصول على الطاقة المتجدّدة، وتعزيز فُرص بناء المحتوى المحلي للمكونات اللازمة لإنتاج الطاقة الشمسية محلياً، وتشجيع التوطين في جميع مجالات وتخصصات الطاقة المتجددة، لتحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030».

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