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هدّد بإعدام كل من بالمطعم إن لم يحصل على "وجبته السعيدة"

واقعة شهدتها فرجينيا الأمريكية والسلطات القاضية توجه له 4 تهم

هدد رجل في ولاية فيرجينيا الأمريكية بإعدام كل الموجودين في أحد مطاعم "ماكدونالدز"، إذ لم يمنحه العاملون في المطعم "الوجبة السعيدة".

وذكرت شبكة "فوكس نيوز"، الأربعاء، أن الحادثة وقعت الأسبوع الماضي في مقاطعة ستانفورد بولاية فيرجينيا.

ودخل جيمس سبرينغر (36 عاماً)، ويعمل سائقاً، إلى مطعم "ماكدونالدز" في الصباح، وكان هادئاً قبل أن ينقلب حاله إلى اضطراب، عندما قيل إنه من السابق لأوانه الحصول على وجبة "هابي ميل"؛ بسبب الوقت الذي سيستغرقه إعدادها.

وقبل مغادرته المطعم، قال "جيمس" إنه سيعود لاحقاً ويُعْدِم جميع الموجودين، إن لم يحصل على وجبة الطعام.

وأمام هذا التهديد، اتصل عمال ماكدونالدز" بالشرطة؛ لإبلاغها بما يحدث، وفق "سكاي نيوز عربية".

وقبل أن يصل عناصر الشرطة إلى المطعم، تلقوا بلاغاً آخر يتحدث عن رجل يلوّح بسلاح ناري داخل سيارة، قبل أن يتضح أنه هو الشخص نفسه الذي هدد موظفي المطعم.

وراح بحث الشرطة يركز بعيداً عن المطعم؛ خشية حدوث أعمال إطلاق نار، وفي تلك الأثناء عاد "جميس" إلى المطعم، حيث هدد زبونا آخر. ولدى تفتيش سيارته عُثِر على سلاح ناري، ووجهت له السلطات القضائية 4 تهم.

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هدّد بإعدام كل من بالمطعم إن لم يحصل على "وجبته السعيدة"
سبق

هدد رجل في ولاية فيرجينيا الأمريكية بإعدام كل الموجودين في أحد مطاعم "ماكدونالدز"، إذ لم يمنحه العاملون في المطعم "الوجبة السعيدة".

وذكرت شبكة "فوكس نيوز"، الأربعاء، أن الحادثة وقعت الأسبوع الماضي في مقاطعة ستانفورد بولاية فيرجينيا.

ودخل جيمس سبرينغر (36 عاماً)، ويعمل سائقاً، إلى مطعم "ماكدونالدز" في الصباح، وكان هادئاً قبل أن ينقلب حاله إلى اضطراب، عندما قيل إنه من السابق لأوانه الحصول على وجبة "هابي ميل"؛ بسبب الوقت الذي سيستغرقه إعدادها.

وقبل مغادرته المطعم، قال "جيمس" إنه سيعود لاحقاً ويُعْدِم جميع الموجودين، إن لم يحصل على وجبة الطعام.

وأمام هذا التهديد، اتصل عمال ماكدونالدز" بالشرطة؛ لإبلاغها بما يحدث، وفق "سكاي نيوز عربية".

وقبل أن يصل عناصر الشرطة إلى المطعم، تلقوا بلاغاً آخر يتحدث عن رجل يلوّح بسلاح ناري داخل سيارة، قبل أن يتضح أنه هو الشخص نفسه الذي هدد موظفي المطعم.

وراح بحث الشرطة يركز بعيداً عن المطعم؛ خشية حدوث أعمال إطلاق نار، وفي تلك الأثناء عاد "جميس" إلى المطعم، حيث هدد زبونا آخر. ولدى تفتيش سيارته عُثِر على سلاح ناري، ووجهت له السلطات القضائية 4 تهم.

10 يونيو 2021 - 29 شوّال 1442
11:06 AM

هدّد بإعدام كل من بالمطعم إن لم يحصل على "وجبته السعيدة"

واقعة شهدتها فرجينيا الأمريكية والسلطات القاضية توجه له 4 تهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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هدد رجل في ولاية فيرجينيا الأمريكية بإعدام كل الموجودين في أحد مطاعم "ماكدونالدز"، إذ لم يمنحه العاملون في المطعم "الوجبة السعيدة".

وذكرت شبكة "فوكس نيوز"، الأربعاء، أن الحادثة وقعت الأسبوع الماضي في مقاطعة ستانفورد بولاية فيرجينيا.

ودخل جيمس سبرينغر (36 عاماً)، ويعمل سائقاً، إلى مطعم "ماكدونالدز" في الصباح، وكان هادئاً قبل أن ينقلب حاله إلى اضطراب، عندما قيل إنه من السابق لأوانه الحصول على وجبة "هابي ميل"؛ بسبب الوقت الذي سيستغرقه إعدادها.

وقبل مغادرته المطعم، قال "جيمس" إنه سيعود لاحقاً ويُعْدِم جميع الموجودين، إن لم يحصل على وجبة الطعام.

وأمام هذا التهديد، اتصل عمال ماكدونالدز" بالشرطة؛ لإبلاغها بما يحدث، وفق "سكاي نيوز عربية".

وقبل أن يصل عناصر الشرطة إلى المطعم، تلقوا بلاغاً آخر يتحدث عن رجل يلوّح بسلاح ناري داخل سيارة، قبل أن يتضح أنه هو الشخص نفسه الذي هدد موظفي المطعم.

وراح بحث الشرطة يركز بعيداً عن المطعم؛ خشية حدوث أعمال إطلاق نار، وفي تلك الأثناء عاد "جميس" إلى المطعم، حيث هدد زبونا آخر. ولدى تفتيش سيارته عُثِر على سلاح ناري، ووجهت له السلطات القضائية 4 تهم.

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