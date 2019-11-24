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حقق البطولة رقم 8 جماهير كبير آسيا تردد: نعم نعم هذا الهلال .. جاك الكلام المعتبر

أسقط بوهانج الكوري الجنوبي بهدفين في نهائي دوري أبطال آسيا 2021

توج الهلال السعودي بلقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2021، بعد أن كسب نظيره بوهانج الكوري الجنوبي 2/0، وتأهل إلى بطولة كأس العالم للأندية .

وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على أرض ملعب الملك فهد الدولي "الدرة " بالعاصمة السعودية الرياض .

الشوط الأول انتهى بتقدم الهلال من خلال قذيفة لا تصد ولا ترد من قدم "الموهوب الشاب " ناصر الدوسري، عند الثانية 15 من انطلاق صافرة البداية، كأسرع هدف في النهائيات الآسيوية .

وشهد الشوط الأول تألق حارس الأزرق عبدالله المعيوف حينما تصدى لتسديدة كورية عند الدقيقة 12 ولامست العارضة، قبل أن يتألق المعيوف مرة أخرى وتحديداً عند الدقيقة 46 في الذود عن مرماه .

وفي الشوط الثاني، وتحديداً عند الدقيقة 64 توج المالي موسى ماريغا حضوره بهدف ثان للهلال، بعد تمريرة رائعة من الفرنسي " قوميز" .

وتصدى المعيوف لآخر محاولات الكوريين في الدقيقة الثانية من الوقت بدلاً من الضائع 2+90 .

اللقاء شهد تألق مدافع الهلال متعب المفرج .

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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حقق البطولة رقم 8 جماهير كبير آسيا تردد: نعم نعم هذا الهلال .. جاك الكلام المعتبر
سبق

توج الهلال السعودي بلقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2021، بعد أن كسب نظيره بوهانج الكوري الجنوبي 2/0، وتأهل إلى بطولة كأس العالم للأندية .

وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على أرض ملعب الملك فهد الدولي "الدرة " بالعاصمة السعودية الرياض .

الشوط الأول انتهى بتقدم الهلال من خلال قذيفة لا تصد ولا ترد من قدم "الموهوب الشاب " ناصر الدوسري، عند الثانية 15 من انطلاق صافرة البداية، كأسرع هدف في النهائيات الآسيوية .

وشهد الشوط الأول تألق حارس الأزرق عبدالله المعيوف حينما تصدى لتسديدة كورية عند الدقيقة 12 ولامست العارضة، قبل أن يتألق المعيوف مرة أخرى وتحديداً عند الدقيقة 46 في الذود عن مرماه .

وفي الشوط الثاني، وتحديداً عند الدقيقة 64 توج المالي موسى ماريغا حضوره بهدف ثان للهلال، بعد تمريرة رائعة من الفرنسي " قوميز" .

وتصدى المعيوف لآخر محاولات الكوريين في الدقيقة الثانية من الوقت بدلاً من الضائع 2+90 .

اللقاء شهد تألق مدافع الهلال متعب المفرج .

23 نوفمبر 2021 - 18 ربيع الآخر 1443
09:00 PM
اخر تعديل
24 نوفمبر 2021 - 19 ربيع الآخر 1443
03:10 AM

حقق البطولة رقم 8 جماهير كبير آسيا تردد: نعم نعم هذا الهلال .. جاك الكلام المعتبر

أسقط بوهانج الكوري الجنوبي بهدفين في نهائي دوري أبطال آسيا 2021

A A A
أحمد سرور - الرياض
26
5,788

توج الهلال السعودي بلقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2021، بعد أن كسب نظيره بوهانج الكوري الجنوبي 2/0، وتأهل إلى بطولة كأس العالم للأندية .

وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على أرض ملعب الملك فهد الدولي "الدرة " بالعاصمة السعودية الرياض .

الشوط الأول انتهى بتقدم الهلال من خلال قذيفة لا تصد ولا ترد من قدم "الموهوب الشاب " ناصر الدوسري، عند الثانية 15 من انطلاق صافرة البداية، كأسرع هدف في النهائيات الآسيوية .

وشهد الشوط الأول تألق حارس الأزرق عبدالله المعيوف حينما تصدى لتسديدة كورية عند الدقيقة 12 ولامست العارضة، قبل أن يتألق المعيوف مرة أخرى وتحديداً عند الدقيقة 46 في الذود عن مرماه .

وفي الشوط الثاني، وتحديداً عند الدقيقة 64 توج المالي موسى ماريغا حضوره بهدف ثان للهلال، بعد تمريرة رائعة من الفرنسي " قوميز" .

وتصدى المعيوف لآخر محاولات الكوريين في الدقيقة الثانية من الوقت بدلاً من الضائع 2+90 .

اللقاء شهد تألق مدافع الهلال متعب المفرج .

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