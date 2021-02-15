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شرطة حائل: ضبط 321 مخالفاً للذوق العام .. بصق ونفايات وملابس غير لائقة

بينها عبارات وصور على وسائل النقل تتضمن إثارة عنصرية أو ترويجاً للتعاطي

أعلن المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة حائل، أن الفترة من 2 / 3 / 1441هـ إلى 9 / 6 / 1441هـ، شهدت ضبط 321 مخالفاً للذوق العام.

وقال المتحدث: شملت المخالفات "البصق، إلقاء النفايات في غير الأماكن المخصصة لها، إشغال مقاعد ومرافق كبار السن والاحتياجات الخاصة، ارتداء اللباس غير اللائق في الأماكن العامة، ووضع عبارات وصور على وسائل النقل تتضمن إثارة عنصرية أو ترويجاً لتعاطي الممنوعات.. وأشار إلى إيقاع العقوبات المقررة بحق المخالفين.

وأضاف، وفق ما نقله اليوم حساب الأمن العام على "تويتر": إن ذلك جاء في إطار متابعة الجهات الأمنية مهامها في تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم "444" بتاريخ 4 / 8 / 1440هـ.

شرطة حائل الذوق العام

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرطة حائل: ضبط 321 مخالفاً للذوق العام .. بصق ونفايات وملابس غير لائقة
سبق

أعلن المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة حائل، أن الفترة من 2 / 3 / 1441هـ إلى 9 / 6 / 1441هـ، شهدت ضبط 321 مخالفاً للذوق العام.

وقال المتحدث: شملت المخالفات "البصق، إلقاء النفايات في غير الأماكن المخصصة لها، إشغال مقاعد ومرافق كبار السن والاحتياجات الخاصة، ارتداء اللباس غير اللائق في الأماكن العامة، ووضع عبارات وصور على وسائل النقل تتضمن إثارة عنصرية أو ترويجاً لتعاطي الممنوعات.. وأشار إلى إيقاع العقوبات المقررة بحق المخالفين.

وأضاف، وفق ما نقله اليوم حساب الأمن العام على "تويتر": إن ذلك جاء في إطار متابعة الجهات الأمنية مهامها في تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم "444" بتاريخ 4 / 8 / 1440هـ.

15 فبراير 2020 - 21 جمادى الآخر 1441
01:03 PM

شرطة حائل: ضبط 321 مخالفاً للذوق العام .. بصق ونفايات وملابس غير لائقة

بينها عبارات وصور على وسائل النقل تتضمن إثارة عنصرية أو ترويجاً للتعاطي

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صحيفة سبق الإلكترونية - حائل
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أعلن المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة حائل، أن الفترة من 2 / 3 / 1441هـ إلى 9 / 6 / 1441هـ، شهدت ضبط 321 مخالفاً للذوق العام.

وقال المتحدث: شملت المخالفات "البصق، إلقاء النفايات في غير الأماكن المخصصة لها، إشغال مقاعد ومرافق كبار السن والاحتياجات الخاصة، ارتداء اللباس غير اللائق في الأماكن العامة، ووضع عبارات وصور على وسائل النقل تتضمن إثارة عنصرية أو ترويجاً لتعاطي الممنوعات.. وأشار إلى إيقاع العقوبات المقررة بحق المخالفين.

وأضاف، وفق ما نقله اليوم حساب الأمن العام على "تويتر": إن ذلك جاء في إطار متابعة الجهات الأمنية مهامها في تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم "444" بتاريخ 4 / 8 / 1440هـ.

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