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"المسند": "البوارح" و"الصبا" تشتدان اليوم والغبار متوقع بالشرقية ومكة والمدينة وتبوك

قال: قد تتشكّل السحب الممطرة على أجزاء محدودة من مرتفعات جازان وعسير

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسّس ورئيس لجنة "تسميات" الدكتور عبدالله المسند؛ أن تشتد قوة رياح البوارح الشمالية الحارة اليوم، وقد تثير بعض الغبار على نواحٍ متفرقة من الشرقية، وقد تتسع لتؤثر في شرق الوسطى.

ولفت المسند؛ في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر، إلى أن رياح الصبا الشرقية الحارة والجافة قد تشتد أيضاً لتثير الغبار على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، وتبوك، وتؤدي إلى رفع درجة الحرارة.

وتابع، ما زالت التوقعات تشير إلى إمكانية أن تتشكّل بعض السحب الممطرة على أجزاءٍ محدودة من مرتفعات جازان وعسير.

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"المسند": "البوارح" و"الصبا" تشتدان اليوم والغبار متوقع بالشرقية ومكة والمدينة وتبوك
سبق

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسّس ورئيس لجنة "تسميات" الدكتور عبدالله المسند؛ أن تشتد قوة رياح البوارح الشمالية الحارة اليوم، وقد تثير بعض الغبار على نواحٍ متفرقة من الشرقية، وقد تتسع لتؤثر في شرق الوسطى.

ولفت المسند؛ في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر، إلى أن رياح الصبا الشرقية الحارة والجافة قد تشتد أيضاً لتثير الغبار على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، وتبوك، وتؤدي إلى رفع درجة الحرارة.

وتابع، ما زالت التوقعات تشير إلى إمكانية أن تتشكّل بعض السحب الممطرة على أجزاءٍ محدودة من مرتفعات جازان وعسير.

12 يونيو 2021 - 2 ذو القعدة 1442
11:21 AM

"المسند": "البوارح" و"الصبا" تشتدان اليوم والغبار متوقع بالشرقية ومكة والمدينة وتبوك

قال: قد تتشكّل السحب الممطرة على أجزاء محدودة من مرتفعات جازان وعسير

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسّس ورئيس لجنة "تسميات" الدكتور عبدالله المسند؛ أن تشتد قوة رياح البوارح الشمالية الحارة اليوم، وقد تثير بعض الغبار على نواحٍ متفرقة من الشرقية، وقد تتسع لتؤثر في شرق الوسطى.

ولفت المسند؛ في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر، إلى أن رياح الصبا الشرقية الحارة والجافة قد تشتد أيضاً لتثير الغبار على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، وتبوك، وتؤدي إلى رفع درجة الحرارة.

وتابع، ما زالت التوقعات تشير إلى إمكانية أن تتشكّل بعض السحب الممطرة على أجزاءٍ محدودة من مرتفعات جازان وعسير.

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