"تحققوا من الأتباع".. زعيم "طالبان" يحذر من اختراق الخصوم لصفوف الحركة

"زادة" دعا إلى القضاء عليهم في أسرع وقت

حذر القائد الأعلى لطالبان الملا هبة الله أخوند زادة، اليوم "الخميس"، من اختراق الخصوم لصفوف الحركة، مطالباً المسؤولين بملاحقة الخصوم المتسللين إلى صفوف الحركة والقضاء عليهم، بعد سلسلة هجمات دامية استهدفت الحركة.

وقال "زادة" في بيان نادر: "يتوجب على قادة الحركة التحقق من الأتباع في صفوفهم والتأكد من عدم وجود كيانات غير معروفة تعمل ضد رغبة الحكومة، والقضاء عليها في أسرع وقت ممكن"؛ وفقاً لـ"فرانس 24".

وأشار إلى أنه في حال حدوث أمر سيئ، فإن الأمر يقع على المسؤول؛ لأنه مسؤول ومعاقب في الدنيا ومعاقب في الآخرة".

وقُتل ما لا يقلّ عن 19 شخصًا بينهم قيادي كبير في "طالبان"، وأصيب 50 آخرون بجروح أمس الأول في هجوم لتنظيم "داعش" الإرهابي استهدف مستشفى كابول العسكري الوطني، وسط تصاعد العنف في أفغانستان بين حركة طالبان الحاكمة والفصيل الإسلامي المتطرف.

ويشكك مسؤولون في "طالبان" بوجود متسللين محتملين في صفوفهم من جماعات منافسة خاصة من المجندين الجدد.