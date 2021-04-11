التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يقيم محاضرة "العلاقة بين الإرهاب والتهريب"

قدّمها ممثل الغابون لدى التحالف

‬أقام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في مقره بالرياض، اليوم، محاضرة بعنوان "العلاقة بين الإرهاب والتهريب"، قدّمها ممثل جمهورية الغابون لدى التحالف العقيد روجر نيكابيس، بحضور الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب- المكلف، وممثلي الدول الأعضاء ومنسوبيّ التحالف.

وطُرح خلال المحاضرة تحليل للعلاقة بين الإرهاب والتهريب، والأساليب التي تتبعها التنظيمات الإرهابية في آليات التهريب غير المشروع بغرض تعزيز المورد الاقتصادي الداعم لهذه الجماعات المتطرفة العنيفة مما يُمكّنها ويؤهلها لاكتساب القوة، من جانب آخر أكد العقيد نيكابيس التأثير المباشر لعمليات التهريب على الاقتصاد الدولي، إذ بلغ 31.5 مليار دولار في العام 2018 في مناطق النزاع وما حولها.

يُذكر أن هذه المحاضرة تأتي في إطار سلسلة من الندوات والمحاضرات وحلقات النقاش المعنيّة بالمجال العسكري الذي يُعد أحد المجالات التي يعمل عليها التحالف الإسلامي وهي (المجال الفكري والإعلامي وتمويل الإرهاب والعسكري).