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"الأرصاد": الاستمطار الوطني يستهدف زيادة الهاطل بمعدل يصل لـ20%

البرنامج يهدف إلى التخفيف من آثار العواصف الترابية ومكافحة التصحر

أكد المركز الوطني للأرصاد، أن مبادرة الاستمطار الوطني تستهدف زيادة الهاطل المطري على المملكة بشكل عام، وعلى المنطقة الجنوبية الغربية بنسبة تتراوح من 5% إلى 20%.

ويهدف البرنامج إلى زيادة هطول الأمطار؛ لأن انخفاض معدلها عن الطبيعي يؤدي إلى الجفاف الذي يؤثر بشكل مباشر على المنظومة البيئية.

وقال المركز: في الـ11 من فبراير 2020، وافق مجلس الوزراء على برنامج الاستمطار الصناعي في المملكة، وهو تحفيز السحب الممطرة بمحفزات خاصة تساعد في هطول الأمطار؛ بهدف التخفيف من آثار العواصف الترابية ومكافحة التصحر، والحد من مخاطر الجفاف. وزيادة المساحات الرعوية الخضراء وتنشيط السياحة.

وأضاف: خاضت المملكة عدة تجارب في هذا المجال كانت أولاها في عام 1986م فوق منطقة عسير، ثم توسعت التجارب لتشمل: (عسير، والباحة، والطائف، والرياض، وحائل، والقصيم) خلال الفترة من 2004 وحتى 2009، وخلصت النتائج إلى أن سحب المنطقة الجنوبية الغربية واعدة في برنامج الاستمطار.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": الاستمطار الوطني يستهدف زيادة الهاطل بمعدل يصل لـ20%
سبق

أكد المركز الوطني للأرصاد، أن مبادرة الاستمطار الوطني تستهدف زيادة الهاطل المطري على المملكة بشكل عام، وعلى المنطقة الجنوبية الغربية بنسبة تتراوح من 5% إلى 20%.

ويهدف البرنامج إلى زيادة هطول الأمطار؛ لأن انخفاض معدلها عن الطبيعي يؤدي إلى الجفاف الذي يؤثر بشكل مباشر على المنظومة البيئية.

وقال المركز: في الـ11 من فبراير 2020، وافق مجلس الوزراء على برنامج الاستمطار الصناعي في المملكة، وهو تحفيز السحب الممطرة بمحفزات خاصة تساعد في هطول الأمطار؛ بهدف التخفيف من آثار العواصف الترابية ومكافحة التصحر، والحد من مخاطر الجفاف. وزيادة المساحات الرعوية الخضراء وتنشيط السياحة.

وأضاف: خاضت المملكة عدة تجارب في هذا المجال كانت أولاها في عام 1986م فوق منطقة عسير، ثم توسعت التجارب لتشمل: (عسير، والباحة، والطائف، والرياض، وحائل، والقصيم) خلال الفترة من 2004 وحتى 2009، وخلصت النتائج إلى أن سحب المنطقة الجنوبية الغربية واعدة في برنامج الاستمطار.

21 يناير 2021 - 8 جمادى الآخر 1442
01:34 PM

"الأرصاد": الاستمطار الوطني يستهدف زيادة الهاطل بمعدل يصل لـ20%

البرنامج يهدف إلى التخفيف من آثار العواصف الترابية ومكافحة التصحر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد المركز الوطني للأرصاد، أن مبادرة الاستمطار الوطني تستهدف زيادة الهاطل المطري على المملكة بشكل عام، وعلى المنطقة الجنوبية الغربية بنسبة تتراوح من 5% إلى 20%.

ويهدف البرنامج إلى زيادة هطول الأمطار؛ لأن انخفاض معدلها عن الطبيعي يؤدي إلى الجفاف الذي يؤثر بشكل مباشر على المنظومة البيئية.

وقال المركز: في الـ11 من فبراير 2020، وافق مجلس الوزراء على برنامج الاستمطار الصناعي في المملكة، وهو تحفيز السحب الممطرة بمحفزات خاصة تساعد في هطول الأمطار؛ بهدف التخفيف من آثار العواصف الترابية ومكافحة التصحر، والحد من مخاطر الجفاف. وزيادة المساحات الرعوية الخضراء وتنشيط السياحة.

وأضاف: خاضت المملكة عدة تجارب في هذا المجال كانت أولاها في عام 1986م فوق منطقة عسير، ثم توسعت التجارب لتشمل: (عسير، والباحة، والطائف، والرياض، وحائل، والقصيم) خلال الفترة من 2004 وحتى 2009، وخلصت النتائج إلى أن سحب المنطقة الجنوبية الغربية واعدة في برنامج الاستمطار.

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