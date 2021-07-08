محافظ بقعاء يستقبل ممثّلي ‎إسمنت حائل

لبحث أوجه الشراكة المجتمعية

استقبل محافظ ‎بقعاء بمنطقة حائل، مناور بن شباب الشريطي، ممثّلي ‎إسمنت حائل في مكتبه بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص ذوي العلاقة.

وبحث "الشريطي" مع ممثلي إسمنت حائل، أوجه الشراكة المجتمعية عبر مبادرات مستقبلية تخدم المجتمع المحلي لمحافظة بقعاء والمراكز التابعة لها، ولاسيما أن شركة إسمنت حائل لها مبادرات مجتمعية سابقة في منطقة حائل في عدد من البرامج والمناسبات.