النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

محافظ بقعاء يستقبل ممثّلي ‎إسمنت حائل

لبحث أوجه الشراكة المجتمعية

استقبل محافظ ‎بقعاء بمنطقة حائل، مناور بن شباب الشريطي، ممثّلي ‎إسمنت حائل في مكتبه بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص ذوي العلاقة.

وبحث "الشريطي" مع ممثلي إسمنت حائل، أوجه الشراكة المجتمعية عبر مبادرات مستقبلية تخدم المجتمع المحلي لمحافظة بقعاء والمراكز التابعة لها، ولاسيما أن شركة إسمنت حائل لها مبادرات مجتمعية سابقة في منطقة حائل في عدد من البرامج والمناسبات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
محافظ بقعاء يستقبل ممثّلي ‎إسمنت حائل
سبق

استقبل محافظ ‎بقعاء بمنطقة حائل، مناور بن شباب الشريطي، ممثّلي ‎إسمنت حائل في مكتبه بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص ذوي العلاقة.

وبحث "الشريطي" مع ممثلي إسمنت حائل، أوجه الشراكة المجتمعية عبر مبادرات مستقبلية تخدم المجتمع المحلي لمحافظة بقعاء والمراكز التابعة لها، ولاسيما أن شركة إسمنت حائل لها مبادرات مجتمعية سابقة في منطقة حائل في عدد من البرامج والمناسبات.

08 يوليو 2021 - 28 ذو القعدة 1442
07:46 PM

محافظ بقعاء يستقبل ممثّلي ‎إسمنت حائل

لبحث أوجه الشراكة المجتمعية

A A A
منصور الشلاقي - حائل
1
1,019

استقبل محافظ ‎بقعاء بمنطقة حائل، مناور بن شباب الشريطي، ممثّلي ‎إسمنت حائل في مكتبه بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص ذوي العلاقة.

وبحث "الشريطي" مع ممثلي إسمنت حائل، أوجه الشراكة المجتمعية عبر مبادرات مستقبلية تخدم المجتمع المحلي لمحافظة بقعاء والمراكز التابعة لها، ولاسيما أن شركة إسمنت حائل لها مبادرات مجتمعية سابقة في منطقة حائل في عدد من البرامج والمناسبات.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,661
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,992
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,359
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,729

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

مبارك آل عاتي
الغضب.. وأسوأ ما فينا!!

الغضب.. وأسوأ ما فينا!!

غسان محمد عسيلان
متعة أم إنجاز؟!

متعة أم إنجاز؟!

مها الجبر
"الصحوة" والأفكار المسمومة

"الصحوة" والأفكار المسمومة

ماجد البريكان
ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

بندر مغرم الشهري
سموم على قارعة الطريق!!

سموم على قارعة الطريق!!

محمد عمير الغامدي
عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

محمد الصيعري
حراك متواصل لتطوير مخرجات التعليم

حراك متواصل لتطوير مخرجات التعليم

علي آل شرمة
حُسن التصرف مغلاق الأزمات

حُسن التصرف مغلاق الأزمات

مها الجبر
العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

غسان محمد عسيلان
رحيل الزهر

رحيل الزهر

عائشة عباس نتو
أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

عبدالعزيز الفريان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة