النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
إيقاف وزير مفوض سابق وسفير سابق وموظفين بـ"الخارجية" في قضايا جنائية

"نزاهة": ضبط لواء بأمن الدولة وعميد متقاعد ومستشار سابق بوزارة الداخلية في قضية فساد

"آل الشيخ" يرفع الشكر للقيادة وحكومة البرازيل بنجاح مؤتمر مسلمي أمريكا اللاتينية

نوه بالتوصيات التي أجمع عليها علماء 35 دولة

رفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الشكر وعظيم الامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ولحكومة جمهورية البرازيل بمناسبة نجاح مؤتمر مسلمي أمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي الافتراضي الـ33 الذي نظمه مركز الدعوة الإسلامية بالبرازيل بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية، منوهًا بما تحقق في ختام أعماله من توصيات أجمع عليها علماء من 35 دولة حول العالم.

وتفصيلاً، جاء ذلك في تغريدة عبر حساب الوزير بمنصة تويتر قال فيها : في ختام مؤتمر ‫مسلمي أمريكا اللاتينية الـ33 أتقدم بالشكر لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد ولحكومة البرازيل على الدعم السخي الذي تلقاه المؤتمر مما أسهم في نجاحه على الرغم من جائحة كورونا.

وأضاف الوزير "آل الشيخ" أن المؤتمر حقق الأهداف المرجوة، وفق التوصيات التي خرج بها بإجماع علماء من 35 دولة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"آل الشيخ" يرفع الشكر للقيادة وحكومة البرازيل بنجاح مؤتمر مسلمي أمريكا اللاتينية
سبق

رفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الشكر وعظيم الامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ولحكومة جمهورية البرازيل بمناسبة نجاح مؤتمر مسلمي أمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي الافتراضي الـ33 الذي نظمه مركز الدعوة الإسلامية بالبرازيل بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية، منوهًا بما تحقق في ختام أعماله من توصيات أجمع عليها علماء من 35 دولة حول العالم.

وتفصيلاً، جاء ذلك في تغريدة عبر حساب الوزير بمنصة تويتر قال فيها : في ختام مؤتمر ‫مسلمي أمريكا اللاتينية الـ33 أتقدم بالشكر لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد ولحكومة البرازيل على الدعم السخي الذي تلقاه المؤتمر مما أسهم في نجاحه على الرغم من جائحة كورونا.

وأضاف الوزير "آل الشيخ" أن المؤتمر حقق الأهداف المرجوة، وفق التوصيات التي خرج بها بإجماع علماء من 35 دولة.

31 ديسمبر 2020 - 16 جمادى الأول 1442
10:44 PM

"آل الشيخ" يرفع الشكر للقيادة وحكومة البرازيل بنجاح مؤتمر مسلمي أمريكا اللاتينية

نوه بالتوصيات التي أجمع عليها علماء 35 دولة

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
0
306

رفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الشكر وعظيم الامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ولحكومة جمهورية البرازيل بمناسبة نجاح مؤتمر مسلمي أمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي الافتراضي الـ33 الذي نظمه مركز الدعوة الإسلامية بالبرازيل بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية، منوهًا بما تحقق في ختام أعماله من توصيات أجمع عليها علماء من 35 دولة حول العالم.

وتفصيلاً، جاء ذلك في تغريدة عبر حساب الوزير بمنصة تويتر قال فيها : في ختام مؤتمر ‫مسلمي أمريكا اللاتينية الـ33 أتقدم بالشكر لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد ولحكومة البرازيل على الدعم السخي الذي تلقاه المؤتمر مما أسهم في نجاحه على الرغم من جائحة كورونا.

وأضاف الوزير "آل الشيخ" أن المؤتمر حقق الأهداف المرجوة، وفق التوصيات التي خرج بها بإجماع علماء من 35 دولة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,998
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,806
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,288
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,494

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

معاييرك تبني مخاوفك

معاييرك تبني مخاوفك

مها الجبر
المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

غسان محمد عسيلان
كل إنسان وظروفه..!

كل إنسان وظروفه..!

أحمد عجب
مكاتب الإشراف النسائية.. ضرورة أم ترف..؟!

مكاتب الإشراف النسائية.. ضرورة أم ترف..؟!

ماجد الحربي
وإن طال ليل الظالمين!!

وإن طال ليل الظالمين!!

عبدالمحسن الحارثي
المحزم المليان

المحزم المليان

حسن آل عمير
وباء الشائعات يستهدف لقاح كورونا

وباء الشائعات يستهدف لقاح كورونا

علي آل شرمة
التطوُّر علامة حيوية

التطوُّر علامة حيوية

مها الجبر
عض قلبي ولا تعض راتبي!

عض قلبي ولا تعض راتبي!

عبدالغني الشيخ
لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة