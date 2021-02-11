النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 364 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 274 خلال الـ24 ساعة الماضية

العبد العالي: الاتجاه التصاعدي لارتفاع حالات كورونا يقلقنا ويجعلنا جميعًا أمام المسؤولية

قال: يجب أن تتم الصلاة في المساجد بالشكل السليم وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة

قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي اليوم إن الاتجاه التصاعدي لارتفاع الحالات هو ما يقلقنا ويجعلنا جميعًا أمام المسؤولية.

وأضاف خلال الإيجاز الصحفي الدوري المشترك حول مستجدات فيروس #كورونا في المملكة: لا تكن سببًا في تفشي العدوى و المخالط هو الشخص الذي تواصل بشكل مباشر مع الحالة المصابة، وهنا من الضروري قيامه بإجراء الفحص المخبري.

وتابع: يجب أن تتم الصلاة في المساجد بالشكل السليم وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة لمنع تفشي #كورونا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
العبد العالي: الاتجاه التصاعدي لارتفاع حالات كورونا يقلقنا ويجعلنا جميعًا أمام المسؤولية
سبق

قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي اليوم إن الاتجاه التصاعدي لارتفاع الحالات هو ما يقلقنا ويجعلنا جميعًا أمام المسؤولية.

وأضاف خلال الإيجاز الصحفي الدوري المشترك حول مستجدات فيروس #كورونا في المملكة: لا تكن سببًا في تفشي العدوى و المخالط هو الشخص الذي تواصل بشكل مباشر مع الحالة المصابة، وهنا من الضروري قيامه بإجراء الفحص المخبري.

وتابع: يجب أن تتم الصلاة في المساجد بالشكل السليم وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة لمنع تفشي #كورونا.

11 فبراير 2021 - 29 جمادى الآخر 1442
04:10 PM

العبد العالي: الاتجاه التصاعدي لارتفاع حالات كورونا يقلقنا ويجعلنا جميعًا أمام المسؤولية

قال: يجب أن تتم الصلاة في المساجد بالشكل السليم وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
4,865

قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي اليوم إن الاتجاه التصاعدي لارتفاع الحالات هو ما يقلقنا ويجعلنا جميعًا أمام المسؤولية.

وأضاف خلال الإيجاز الصحفي الدوري المشترك حول مستجدات فيروس #كورونا في المملكة: لا تكن سببًا في تفشي العدوى و المخالط هو الشخص الذي تواصل بشكل مباشر مع الحالة المصابة، وهنا من الضروري قيامه بإجراء الفحص المخبري.

وتابع: يجب أن تتم الصلاة في المساجد بالشكل السليم وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة لمنع تفشي #كورونا.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,024
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,458
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,686
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,410

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

عبدالمحسن الحارثي
العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

غسان محمد عسيلان
المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

عبدالرحمن المرشد
سفراء ولكن!!

سفراء ولكن!!

عبدالسلام المشيطي
بشِّروا ولا تنفِّروا

بشِّروا ولا تنفِّروا

مها الجبر
سيمفونية فريق القدم!!

سيمفونية فريق القدم!!

عبدالمحسن الحارثي
تحقيق السعودة بوسائل عصرية

تحقيق السعودة بوسائل عصرية

علي آل شرمة
الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

برجس البرجس
أيها الزوج.. (صوتك يكفي)

أيها الزوج.. (صوتك يكفي)

حسن آل عمير
العنصرية.. مراوغة هوياتية لنبذ الآخر!

العنصرية.. مراوغة هوياتية لنبذ الآخر!

سعد آل حماد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة