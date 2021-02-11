قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي اليوم إن الاتجاه التصاعدي لارتفاع الحالات هو ما يقلقنا ويجعلنا جميعًا أمام المسؤولية. وأضاف خلال الإيجاز الصحفي الدوري المشترك حول مستجدات فيروس #كورونا في المملكة: لا تكن سببًا في تفشي العدوى و المخالط هو الشخص الذي تواصل بشكل مباشر مع الحالة المصابة، وهنا من الضروري قيامه بإجراء الفحص المخبري.

العبد العالي: الاتجاه التصاعدي لارتفاع حالات كورونا يقلقنا ويجعلنا جميعًا أمام المسؤولية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-02-11 قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي اليوم إن الاتجاه التصاعدي لارتفاع الحالات هو ما يقلقنا ويجعلنا جميعًا أمام المسؤولية.



وأضاف خلال الإيجاز الصحفي الدوري المشترك حول مستجدات فيروس #كورونا في المملكة: لا تكن سببًا في تفشي العدوى و المخالط هو الشخص الذي تواصل بشكل مباشر مع الحالة المصابة، وهنا من الضروري قيامه بإجراء الفحص المخبري. وتابع: يجب أن تتم الصلاة في المساجد بالشكل السليم وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة لمنع تفشي #كورونا.

11 فبراير 2021 - 29 جمادى الآخر 1442 04:10 PM

العبد العالي: الاتجاه التصاعدي لارتفاع حالات كورونا يقلقنا ويجعلنا جميعًا أمام المسؤولية قال: يجب أن تتم الصلاة في المساجد بالشكل السليم وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة





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قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي اليوم إن الاتجاه التصاعدي لارتفاع الحالات هو ما يقلقنا ويجعلنا جميعًا أمام المسؤولية.



وأضاف خلال الإيجاز الصحفي الدوري المشترك حول مستجدات فيروس #كورونا في المملكة: لا تكن سببًا في تفشي العدوى و المخالط هو الشخص الذي تواصل بشكل مباشر مع الحالة المصابة، وهنا من الضروري قيامه بإجراء الفحص المخبري.

وتابع: يجب أن تتم الصلاة في المساجد بالشكل السليم وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة لمنع تفشي #كورونا.