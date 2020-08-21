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تطورات الوضع بالسودان: حل المجلس العسكري بعد قليل

وفد قوى الحرية والتغيير سلَّم قائمة بمرشحيه للمجلس السيادي

كشف رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري السوداني، الفريق ركن شمس الدين الكباشي، اليوم أن وفد قوى الحرية والتغيير سلَّم قائمة بمرشحيه للمجلس السيادي.

وبحسب "سكاي نيوز" فقد أكد الفريق كباشي صدور مرسوم دستوري، يقضي بحل المجلس العسكري بعد قليل.

وفي الغضون نفى كباشي وجود اجتماع يجمعهم مع قوى الحرية والتغيير، مشيرًا إلى أنهم تسلموا بالفعل قائمة المرشحين المدنيين للمجلس السيادي من قوى الحرية والتغيير.

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تطورات الوضع بالسودان: حل المجلس العسكري بعد قليل
سبق

كشف رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري السوداني، الفريق ركن شمس الدين الكباشي، اليوم أن وفد قوى الحرية والتغيير سلَّم قائمة بمرشحيه للمجلس السيادي.

وبحسب "سكاي نيوز" فقد أكد الفريق كباشي صدور مرسوم دستوري، يقضي بحل المجلس العسكري بعد قليل.

وفي الغضون نفى كباشي وجود اجتماع يجمعهم مع قوى الحرية والتغيير، مشيرًا إلى أنهم تسلموا بالفعل قائمة المرشحين المدنيين للمجلس السيادي من قوى الحرية والتغيير.

20 أغسطس 2019 - 19 ذو الحجة 1440
08:33 PM

تطورات الوضع بالسودان: حل المجلس العسكري بعد قليل

وفد قوى الحرية والتغيير سلَّم قائمة بمرشحيه للمجلس السيادي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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19,326

كشف رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري السوداني، الفريق ركن شمس الدين الكباشي، اليوم أن وفد قوى الحرية والتغيير سلَّم قائمة بمرشحيه للمجلس السيادي.

وبحسب "سكاي نيوز" فقد أكد الفريق كباشي صدور مرسوم دستوري، يقضي بحل المجلس العسكري بعد قليل.

وفي الغضون نفى كباشي وجود اجتماع يجمعهم مع قوى الحرية والتغيير، مشيرًا إلى أنهم تسلموا بالفعل قائمة المرشحين المدنيين للمجلس السيادي من قوى الحرية والتغيير.

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