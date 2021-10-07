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"الداخلية العرب" يدين محاولة الميليشيا الحوثية استهداف مطار أبها الدولي

أمانة المجلس تنوه بأدوار القوات السعودية وقوات تحالف في مجابهة تلك التهديدات

عبرت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عن استنكارها الشديد وتنديدها المطلق بالعملية الإرهابية التي حاولت الميليشيا الحوثية من خلالها استهداف مطار أبها الدولي بطائرة مسيرة مفخخة، والتي تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية من اعتراضها وتدميرها.

وقالت في بيان اليوم: "إن الأمانة العامة للمجلس إذ تدين بأشد العبارات هذا العمل الإرهابي الذي يستهدف المنشآت المدنية ويعرض حياة المدنيين للخطر ويمثل جريمة حرب تستوجب المساءلة عليها ومحاسبة مرتكبيها، ودليلاً جليًا على إمعان هذه الميليشيا في تجاوزاتها السافرة لجميع الحرمات والحدود والقوانين والأعراف الدولية، ورفضها المستمر للانصياع لدعوات السلام والجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، فإنها تجدد تضامنها الكامل مع المملكة ومساندتها المطلقة في جميع الإجراءات التي تتخذها لصد هذه الاعتداءات والدفاع عن أمنها وحماية أراضيها".

وأشادت الأمانة بالأدوار التي تقوم بها القوات الجوية السعودية وقوات تحالف دعم الشرعية في مجابهة تلك التهديدات والتصدي لكل المحاولات الرامية إلى النيل من أمن واستقرار المملكة وسلامة منشآتها ومواطنيها والمقيمين فيها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الداخلية العرب" يدين محاولة الميليشيا الحوثية استهداف مطار أبها الدولي
سبق

عبرت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عن استنكارها الشديد وتنديدها المطلق بالعملية الإرهابية التي حاولت الميليشيا الحوثية من خلالها استهداف مطار أبها الدولي بطائرة مسيرة مفخخة، والتي تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية من اعتراضها وتدميرها.

وقالت في بيان اليوم: "إن الأمانة العامة للمجلس إذ تدين بأشد العبارات هذا العمل الإرهابي الذي يستهدف المنشآت المدنية ويعرض حياة المدنيين للخطر ويمثل جريمة حرب تستوجب المساءلة عليها ومحاسبة مرتكبيها، ودليلاً جليًا على إمعان هذه الميليشيا في تجاوزاتها السافرة لجميع الحرمات والحدود والقوانين والأعراف الدولية، ورفضها المستمر للانصياع لدعوات السلام والجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، فإنها تجدد تضامنها الكامل مع المملكة ومساندتها المطلقة في جميع الإجراءات التي تتخذها لصد هذه الاعتداءات والدفاع عن أمنها وحماية أراضيها".

وأشادت الأمانة بالأدوار التي تقوم بها القوات الجوية السعودية وقوات تحالف دعم الشرعية في مجابهة تلك التهديدات والتصدي لكل المحاولات الرامية إلى النيل من أمن واستقرار المملكة وسلامة منشآتها ومواطنيها والمقيمين فيها.

07 أكتوبر 2021 - 1 ربيع الأول 1443
07:27 PM

"الداخلية العرب" يدين محاولة الميليشيا الحوثية استهداف مطار أبها الدولي

أمانة المجلس تنوه بأدوار القوات السعودية وقوات تحالف في مجابهة تلك التهديدات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عبرت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عن استنكارها الشديد وتنديدها المطلق بالعملية الإرهابية التي حاولت الميليشيا الحوثية من خلالها استهداف مطار أبها الدولي بطائرة مسيرة مفخخة، والتي تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية من اعتراضها وتدميرها.

وقالت في بيان اليوم: "إن الأمانة العامة للمجلس إذ تدين بأشد العبارات هذا العمل الإرهابي الذي يستهدف المنشآت المدنية ويعرض حياة المدنيين للخطر ويمثل جريمة حرب تستوجب المساءلة عليها ومحاسبة مرتكبيها، ودليلاً جليًا على إمعان هذه الميليشيا في تجاوزاتها السافرة لجميع الحرمات والحدود والقوانين والأعراف الدولية، ورفضها المستمر للانصياع لدعوات السلام والجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، فإنها تجدد تضامنها الكامل مع المملكة ومساندتها المطلقة في جميع الإجراءات التي تتخذها لصد هذه الاعتداءات والدفاع عن أمنها وحماية أراضيها".

وأشادت الأمانة بالأدوار التي تقوم بها القوات الجوية السعودية وقوات تحالف دعم الشرعية في مجابهة تلك التهديدات والتصدي لكل المحاولات الرامية إلى النيل من أمن واستقرار المملكة وسلامة منشآتها ومواطنيها والمقيمين فيها.

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