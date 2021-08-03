وذكر التطبيق إلى أنه لاستعراض الحالة يمكن لمستخدمي هواوي وقوقل بلاي استخدام التطبيق، ومستخدمي iOS بالدخول إلى الموقع الإلكتروني:

وأشار التطبيق إلى أن "المعفي" تتم معاملته كمعاملة المحصّن فيما يخص السفر، والدخول إلى الأماكن العامة.

ذكر تطبيق "توكلنا" أن ‏حالة "معفي" من تطبيق توكلنا؛ تظهر لمن لديه استثناء مسبق من وزارة الصحة بعدم أخذ لقاح كورونا.

"توكلنا": ‏حالة "معفي" تظهر لمن لديه استثناء مسبق من "الصحة" بعدم أخذ اللقاح منصور الشلاقي سبق 2021-08-03 ذكر تطبيق "توكلنا" أن ‏حالة "معفي" من تطبيق توكلنا؛ تظهر لمن لديه استثناء مسبق من وزارة الصحة بعدم أخذ لقاح كورونا. وأشار التطبيق إلى أن "المعفي" تتم معاملته كمعاملة المحصّن فيما يخص السفر، والدخول إلى الأماكن العامة. وذكر التطبيق إلى أنه لاستعراض الحالة يمكن لمستخدمي هواوي وقوقل بلاي استخدام التطبيق، ومستخدمي iOS بالدخول إلى الموقع الإلكتروني: https://t.co/qzydXkEdeS‎ https://t.co/4IecLjJZWI‎

03 أغسطس 2021 - 24 ذو الحجة 1442 10:38 PM

"توكلنا": ‏حالة "معفي" تظهر لمن لديه استثناء مسبق من "الصحة" بعدم أخذ اللقاح تتم معاملته كالمحصّن فيما يخص السفر والدخول للأماكن العامة





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ذكر تطبيق "توكلنا" أن ‏حالة "معفي" من تطبيق توكلنا؛ تظهر لمن لديه استثناء مسبق من وزارة الصحة بعدم أخذ لقاح كورونا.

وأشار التطبيق إلى أن "المعفي" تتم معاملته كمعاملة المحصّن فيما يخص السفر، والدخول إلى الأماكن العامة.

وذكر التطبيق إلى أنه لاستعراض الحالة يمكن لمستخدمي هواوي وقوقل بلاي استخدام التطبيق، ومستخدمي iOS بالدخول إلى الموقع الإلكتروني:

https://t.co/qzydXkEdeS‎ https://t.co/4IecLjJZWI‎