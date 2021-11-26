النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
منع السماح بدخول غير المواطنين القادمين منها

"الداخلية": تعليق الرحلات الجوية القادمة من جنوب أفريقيا ونامبيا وبوتسوانا وزيمبابواي وموزمبيق وليسوتو وإسواتيني وإليها

مدرب الأردن يعلن عن تشكيلته في كأس العرب FIFA قطر 2021

يدشن مشواره في البطولة بمواجهة الأخضر السعودي الأربعاء القادم

أعلن العراقي عدنان حمد، مدرب منتخب الأردن، الجمعة، عن تشكيلة النشامى للمشاركة في بطولة كأس العرب FIFA ٢٠٢١ التي تستضيفها قطر بين 30 نوفمبر الحالي و18 ديسمبر المقبل.

وأوقعت قرعة بطولة كأس العرب منتخب الأردن في المجموعة الثالثة إلى جانب المغرب والسعودية وفلسطين.

ويستهل منتخب الأردن مشواره في البطولة في الأول من ديسمبر بمواجهة السعودية، ثم يلتقي مع المغرب في الرابع منه، ومع فلسطين في السابع من الشهر ذاته في ختام دور المجموعات.

واستعد منتخب الأردن بقيادة عدنان حمد بسلسلة من المباريات الودية كان آخرها الشهر الماضي بمعسكر تدريبي في أوروبا شهد الفوز على كوسوفو 2-0، والخسارة أمام بيلاروسيا 0-1.

وضمت القائمة 23 لاعباً من ضمنهم ثلاثي حراسة المرمى: معتز ياسين، يزيد أبو ليلى، مالك شلبية، إضافة لكل من: محمد الدميري، محمد أبو حشيش، يزن العرب، مهند خير الله، عبدالله نصيب، هادي الحوراني، إحسان حداد، أحمد ثائر، محمود مرضي، أنس العوضات، رجائي عايد، إبراهيم سعادة، نور الروابدة، بهاء عبدالرحمن، ياسين البخيت، أحمد سريوة، حمزة الدردور، بهاء فيصل، علي علوان، يزن النعيمات.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
مدرب الأردن يعلن عن تشكيلته في كأس العرب FIFA قطر 2021
سبق

أعلن العراقي عدنان حمد، مدرب منتخب الأردن، الجمعة، عن تشكيلة النشامى للمشاركة في بطولة كأس العرب FIFA ٢٠٢١ التي تستضيفها قطر بين 30 نوفمبر الحالي و18 ديسمبر المقبل.

وأوقعت قرعة بطولة كأس العرب منتخب الأردن في المجموعة الثالثة إلى جانب المغرب والسعودية وفلسطين.

ويستهل منتخب الأردن مشواره في البطولة في الأول من ديسمبر بمواجهة السعودية، ثم يلتقي مع المغرب في الرابع منه، ومع فلسطين في السابع من الشهر ذاته في ختام دور المجموعات.

واستعد منتخب الأردن بقيادة عدنان حمد بسلسلة من المباريات الودية كان آخرها الشهر الماضي بمعسكر تدريبي في أوروبا شهد الفوز على كوسوفو 2-0، والخسارة أمام بيلاروسيا 0-1.

وضمت القائمة 23 لاعباً من ضمنهم ثلاثي حراسة المرمى: معتز ياسين، يزيد أبو ليلى، مالك شلبية، إضافة لكل من: محمد الدميري، محمد أبو حشيش، يزن العرب، مهند خير الله، عبدالله نصيب، هادي الحوراني، إحسان حداد، أحمد ثائر، محمود مرضي، أنس العوضات، رجائي عايد، إبراهيم سعادة، نور الروابدة، بهاء عبدالرحمن، ياسين البخيت، أحمد سريوة، حمزة الدردور، بهاء فيصل، علي علوان، يزن النعيمات.

26 نوفمبر 2021 - 21 ربيع الآخر 1443
06:30 PM

مدرب الأردن يعلن عن تشكيلته في كأس العرب FIFA قطر 2021

يدشن مشواره في البطولة بمواجهة الأخضر السعودي الأربعاء القادم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
419

أعلن العراقي عدنان حمد، مدرب منتخب الأردن، الجمعة، عن تشكيلة النشامى للمشاركة في بطولة كأس العرب FIFA ٢٠٢١ التي تستضيفها قطر بين 30 نوفمبر الحالي و18 ديسمبر المقبل.

وأوقعت قرعة بطولة كأس العرب منتخب الأردن في المجموعة الثالثة إلى جانب المغرب والسعودية وفلسطين.

ويستهل منتخب الأردن مشواره في البطولة في الأول من ديسمبر بمواجهة السعودية، ثم يلتقي مع المغرب في الرابع منه، ومع فلسطين في السابع من الشهر ذاته في ختام دور المجموعات.

واستعد منتخب الأردن بقيادة عدنان حمد بسلسلة من المباريات الودية كان آخرها الشهر الماضي بمعسكر تدريبي في أوروبا شهد الفوز على كوسوفو 2-0، والخسارة أمام بيلاروسيا 0-1.

وضمت القائمة 23 لاعباً من ضمنهم ثلاثي حراسة المرمى: معتز ياسين، يزيد أبو ليلى، مالك شلبية، إضافة لكل من: محمد الدميري، محمد أبو حشيش، يزن العرب، مهند خير الله، عبدالله نصيب، هادي الحوراني، إحسان حداد، أحمد ثائر، محمود مرضي، أنس العوضات، رجائي عايد، إبراهيم سعادة، نور الروابدة، بهاء عبدالرحمن، ياسين البخيت، أحمد سريوة، حمزة الدردور، بهاء فيصل، علي علوان، يزن النعيمات.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,865
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,368
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,241
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,286

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة