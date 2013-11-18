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مدرب الاتفاق يغادر إلى بلاده.. والدوليون ينتظمون في التدريبات

فجع الصربي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق فلادان ميلويفيتش، اليوم، بوفاة والده؛ مما اضطره للمغادرة إلى بلاده لحضور مراسم العزاء.

وسيقود مساعده الصربي داركو تيزوفيتش، الأيام المقبلة، تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق مؤقتاً لحين عودة فلادان.

وفي سياق متصل اكتمل وصول لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق الدوليين "الجزائري رايس مبولحي، ومواطنه أيوب عبد اللاوي، والتونسي نعيم سليتي، والمغربي وليد أزارو"، وشارك اللاعبون في تدريبات الفريق، اليوم الخميس، التي أقيمت على رديف ملعب الأمير محمد بن فهد.

الاتفاق

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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مدرب الاتفاق يغادر إلى بلاده.. والدوليون ينتظمون في التدريبات
سبق

فجع الصربي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق فلادان ميلويفيتش، اليوم، بوفاة والده؛ مما اضطره للمغادرة إلى بلاده لحضور مراسم العزاء.

وسيقود مساعده الصربي داركو تيزوفيتش، الأيام المقبلة، تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق مؤقتاً لحين عودة فلادان.

وفي سياق متصل اكتمل وصول لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق الدوليين "الجزائري رايس مبولحي، ومواطنه أيوب عبد اللاوي، والتونسي نعيم سليتي، والمغربي وليد أزارو"، وشارك اللاعبون في تدريبات الفريق، اليوم الخميس، التي أقيمت على رديف ملعب الأمير محمد بن فهد.

18 نوفمبر 2021 - 13 ربيع الآخر 1443
09:25 PM

مدرب الاتفاق يغادر إلى بلاده.. والدوليون ينتظمون في التدريبات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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فجع الصربي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق فلادان ميلويفيتش، اليوم، بوفاة والده؛ مما اضطره للمغادرة إلى بلاده لحضور مراسم العزاء.

وسيقود مساعده الصربي داركو تيزوفيتش، الأيام المقبلة، تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق مؤقتاً لحين عودة فلادان.

وفي سياق متصل اكتمل وصول لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق الدوليين "الجزائري رايس مبولحي، ومواطنه أيوب عبد اللاوي، والتونسي نعيم سليتي، والمغربي وليد أزارو"، وشارك اللاعبون في تدريبات الفريق، اليوم الخميس، التي أقيمت على رديف ملعب الأمير محمد بن فهد.

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