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"أمانة عسير": إغلاق 1214 منشأة مُخالفة للإجراءات الاحترازية

واصلت عمليات تعقيم وتطهير الشوارع وغسل الأرصفة وواجهات المحال

واصلت أمانة منطقة عسير وبلدياتها جهودها من خلال اتخاذ التدابير البلدية الوقائية لفيروس كورونا، عبر استمرار عملية تعقيم وتطهير الشوارع والأحياء بمدن المنطقة ومحافظاتها.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن عمليات التعقيم والتطهير شملت غسل الأرصفة وواجهات المحال التجارية التي باشرها نحو 28,367 من القوى العاملة والمختصين، مدعمين بأكثر من 15,711 معدة وآلية خلال شهرَي سبتمبر وأكتوبر الماضيين.

وأضاف الحميدي، أن الأمانة وبلدياتها طبّقت حزمةً من الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والمقيمين منذ وقت مبكر؛ للوقاية من انتشار فيروس كورونا، موضحاً أن متابعة تطبيق تلك الإجراءات تتم بشكل متواصل ويومي وعلى مدار الساعة من خلال الفرق الرقابية الميدانية، حيث نفذت تلك الفرق خلال الشهرين الماضيين أكثر من 32,144 زيارة تفتيشية، نتج عنها إغلاق 1,214 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، مشيراً إلى أن تلك الأعمال تأتي وفق توجيهات أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود؛ حرصًا منه على تطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية كافة بشكل نموذجي على جميع المرافق العامة وواجهات المحال والأحياء والطرقات بالمنطقة، كإحدى الخطوات الوقائية الشاملة لمناطق عسير كافة.

وأكّد أن تنفيذ الإجراءات الوقائية يأتي حفاظاً على الصحة العامة من انتشار الفيروس واتخاذ كل السبل الكفيلة بالسيطرة عليه واحتوائه، بمتابعة من وزير الشؤون البلدية والقروية ماجد الحقيل.

جدير بالذكر، أنه تم تطهير نحو 27,352 مرفقاً عاماً، فيما تم تطهير أكثر من 171,326 حاوية نظافة، لضمان تعزيز الصحة العامة، إلى جانب أعمال التعقيم الخاصة بواجهات المحال، وبث رسائل التوعية بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

أمانة منطقة عسير

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمانة عسير": إغلاق 1214 منشأة مُخالفة للإجراءات الاحترازية
سبق

واصلت أمانة منطقة عسير وبلدياتها جهودها من خلال اتخاذ التدابير البلدية الوقائية لفيروس كورونا، عبر استمرار عملية تعقيم وتطهير الشوارع والأحياء بمدن المنطقة ومحافظاتها.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن عمليات التعقيم والتطهير شملت غسل الأرصفة وواجهات المحال التجارية التي باشرها نحو 28,367 من القوى العاملة والمختصين، مدعمين بأكثر من 15,711 معدة وآلية خلال شهرَي سبتمبر وأكتوبر الماضيين.

وأضاف الحميدي، أن الأمانة وبلدياتها طبّقت حزمةً من الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والمقيمين منذ وقت مبكر؛ للوقاية من انتشار فيروس كورونا، موضحاً أن متابعة تطبيق تلك الإجراءات تتم بشكل متواصل ويومي وعلى مدار الساعة من خلال الفرق الرقابية الميدانية، حيث نفذت تلك الفرق خلال الشهرين الماضيين أكثر من 32,144 زيارة تفتيشية، نتج عنها إغلاق 1,214 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، مشيراً إلى أن تلك الأعمال تأتي وفق توجيهات أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود؛ حرصًا منه على تطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية كافة بشكل نموذجي على جميع المرافق العامة وواجهات المحال والأحياء والطرقات بالمنطقة، كإحدى الخطوات الوقائية الشاملة لمناطق عسير كافة.

وأكّد أن تنفيذ الإجراءات الوقائية يأتي حفاظاً على الصحة العامة من انتشار الفيروس واتخاذ كل السبل الكفيلة بالسيطرة عليه واحتوائه، بمتابعة من وزير الشؤون البلدية والقروية ماجد الحقيل.

جدير بالذكر، أنه تم تطهير نحو 27,352 مرفقاً عاماً، فيما تم تطهير أكثر من 171,326 حاوية نظافة، لضمان تعزيز الصحة العامة، إلى جانب أعمال التعقيم الخاصة بواجهات المحال، وبث رسائل التوعية بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

03 نوفمبر 2020 - 17 ربيع الأول 1442
01:02 PM

"أمانة عسير": إغلاق 1214 منشأة مُخالفة للإجراءات الاحترازية

واصلت عمليات تعقيم وتطهير الشوارع وغسل الأرصفة وواجهات المحال

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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واصلت أمانة منطقة عسير وبلدياتها جهودها من خلال اتخاذ التدابير البلدية الوقائية لفيروس كورونا، عبر استمرار عملية تعقيم وتطهير الشوارع والأحياء بمدن المنطقة ومحافظاتها.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن عمليات التعقيم والتطهير شملت غسل الأرصفة وواجهات المحال التجارية التي باشرها نحو 28,367 من القوى العاملة والمختصين، مدعمين بأكثر من 15,711 معدة وآلية خلال شهرَي سبتمبر وأكتوبر الماضيين.

وأضاف الحميدي، أن الأمانة وبلدياتها طبّقت حزمةً من الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والمقيمين منذ وقت مبكر؛ للوقاية من انتشار فيروس كورونا، موضحاً أن متابعة تطبيق تلك الإجراءات تتم بشكل متواصل ويومي وعلى مدار الساعة من خلال الفرق الرقابية الميدانية، حيث نفذت تلك الفرق خلال الشهرين الماضيين أكثر من 32,144 زيارة تفتيشية، نتج عنها إغلاق 1,214 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، مشيراً إلى أن تلك الأعمال تأتي وفق توجيهات أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود؛ حرصًا منه على تطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية كافة بشكل نموذجي على جميع المرافق العامة وواجهات المحال والأحياء والطرقات بالمنطقة، كإحدى الخطوات الوقائية الشاملة لمناطق عسير كافة.

وأكّد أن تنفيذ الإجراءات الوقائية يأتي حفاظاً على الصحة العامة من انتشار الفيروس واتخاذ كل السبل الكفيلة بالسيطرة عليه واحتوائه، بمتابعة من وزير الشؤون البلدية والقروية ماجد الحقيل.

جدير بالذكر، أنه تم تطهير نحو 27,352 مرفقاً عاماً، فيما تم تطهير أكثر من 171,326 حاوية نظافة، لضمان تعزيز الصحة العامة، إلى جانب أعمال التعقيم الخاصة بواجهات المحال، وبث رسائل التوعية بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

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