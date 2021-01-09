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فرنسا .. فرض حظر تجول أكثر صرامة على مرسيليا للحد من "كورونا"

تنضم إلى مدن أخرى بينها باريس

نقل تلفزيون "بي.إف.إم"، وقناة "فرانس 3 بروفانس"، عن هيئة حكومية محلية، اليوم (السبت)، أنه سيجري فرض حظر تجول أكثر صرامة في المساء على مدينة مرسيليا الرئيسية بجنوب فرنسا في إطار الإجراءات الحكومية للحد من انتشار فيروس "كوفيد -19".

وأوضحت الهيئة أن حظر التجول الأكثر صرامة في مرسيليا سيبدأ مساء غد.

وستنضم مرسيليا إلى مدن فرنسية أخرى مثل ستراسبورغ وديجون في نقل حظر التجول إلى الساعة 6 مساءً من الساعة 8 مساءً سابقًا، وحتى الساعة 6 صباحًا من صباح اليوم التالي، وفقاً لـ"رويترز".

في الوقت الحالي، لم يتم تغيير ساعات حظر التجول في باريس، حيث تبدأ من الساعة 8 مساءً حتى الساعة 6 صباحًا، على الرغم من أن الحكومة أعلنت أنها لن تستبعد فرض إغلاق أكثر صرامة إذا ساء وضع "كوفيد 19" في فرنسا.

فرنسا فيروس كورونا الجديد

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فرنسا .. فرض حظر تجول أكثر صرامة على مرسيليا للحد من "كورونا"
سبق

نقل تلفزيون "بي.إف.إم"، وقناة "فرانس 3 بروفانس"، عن هيئة حكومية محلية، اليوم (السبت)، أنه سيجري فرض حظر تجول أكثر صرامة في المساء على مدينة مرسيليا الرئيسية بجنوب فرنسا في إطار الإجراءات الحكومية للحد من انتشار فيروس "كوفيد -19".

وأوضحت الهيئة أن حظر التجول الأكثر صرامة في مرسيليا سيبدأ مساء غد.

وستنضم مرسيليا إلى مدن فرنسية أخرى مثل ستراسبورغ وديجون في نقل حظر التجول إلى الساعة 6 مساءً من الساعة 8 مساءً سابقًا، وحتى الساعة 6 صباحًا من صباح اليوم التالي، وفقاً لـ"رويترز".

في الوقت الحالي، لم يتم تغيير ساعات حظر التجول في باريس، حيث تبدأ من الساعة 8 مساءً حتى الساعة 6 صباحًا، على الرغم من أن الحكومة أعلنت أنها لن تستبعد فرض إغلاق أكثر صرامة إذا ساء وضع "كوفيد 19" في فرنسا.

09 يناير 2021 - 25 جمادى الأول 1442
07:47 PM
اخر تعديل
09 يناير 2021 - 25 جمادى الأول 1442
08:58 PM

فرنسا .. فرض حظر تجول أكثر صرامة على مرسيليا للحد من "كورونا"

تنضم إلى مدن أخرى بينها باريس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نقل تلفزيون "بي.إف.إم"، وقناة "فرانس 3 بروفانس"، عن هيئة حكومية محلية، اليوم (السبت)، أنه سيجري فرض حظر تجول أكثر صرامة في المساء على مدينة مرسيليا الرئيسية بجنوب فرنسا في إطار الإجراءات الحكومية للحد من انتشار فيروس "كوفيد -19".

وأوضحت الهيئة أن حظر التجول الأكثر صرامة في مرسيليا سيبدأ مساء غد.

وستنضم مرسيليا إلى مدن فرنسية أخرى مثل ستراسبورغ وديجون في نقل حظر التجول إلى الساعة 6 مساءً من الساعة 8 مساءً سابقًا، وحتى الساعة 6 صباحًا من صباح اليوم التالي، وفقاً لـ"رويترز".

في الوقت الحالي، لم يتم تغيير ساعات حظر التجول في باريس، حيث تبدأ من الساعة 8 مساءً حتى الساعة 6 صباحًا، على الرغم من أن الحكومة أعلنت أنها لن تستبعد فرض إغلاق أكثر صرامة إذا ساء وضع "كوفيد 19" في فرنسا.

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