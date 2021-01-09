فرنسا .. فرض حظر تجول أكثر صرامة على مرسيليا للحد من "كورونا"
تنضم إلى مدن أخرى بينها باريس
نقل تلفزيون "بي.إف.إم"، وقناة "فرانس 3 بروفانس"، عن هيئة حكومية محلية، اليوم (السبت)، أنه سيجري فرض حظر تجول أكثر صرامة في المساء على مدينة مرسيليا الرئيسية بجنوب فرنسا في إطار الإجراءات الحكومية للحد من انتشار فيروس "كوفيد -19".
وأوضحت الهيئة أن حظر التجول الأكثر صرامة في مرسيليا سيبدأ مساء غد.
وستنضم مرسيليا إلى مدن فرنسية أخرى مثل ستراسبورغ وديجون في نقل حظر التجول إلى الساعة 6 مساءً من الساعة 8 مساءً سابقًا، وحتى الساعة 6 صباحًا من صباح اليوم التالي، وفقاً لـ"رويترز".
في الوقت الحالي، لم يتم تغيير ساعات حظر التجول في باريس، حيث تبدأ من الساعة 8 مساءً حتى الساعة 6 صباحًا، على الرغم من أن الحكومة أعلنت أنها لن تستبعد فرض إغلاق أكثر صرامة إذا ساء وضع "كوفيد 19" في فرنسا.
فرنسا .. فرض حظر تجول أكثر صرامة على مرسيليا للحد من "كورونا"
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2021-01-09
نقل تلفزيون "بي.إف.إم"، وقناة "فرانس 3 بروفانس"، عن هيئة حكومية محلية، اليوم (السبت)، أنه سيجري فرض حظر تجول أكثر صرامة في المساء على مدينة مرسيليا الرئيسية بجنوب فرنسا في إطار الإجراءات الحكومية للحد من انتشار فيروس "كوفيد -19".
وأوضحت الهيئة أن حظر التجول الأكثر صرامة في مرسيليا سيبدأ مساء غد.
وستنضم مرسيليا إلى مدن فرنسية أخرى مثل ستراسبورغ وديجون في نقل حظر التجول إلى الساعة 6 مساءً من الساعة 8 مساءً سابقًا، وحتى الساعة 6 صباحًا من صباح اليوم التالي، وفقاً لـ"رويترز".
في الوقت الحالي، لم يتم تغيير ساعات حظر التجول في باريس، حيث تبدأ من الساعة 8 مساءً حتى الساعة 6 صباحًا، على الرغم من أن الحكومة أعلنت أنها لن تستبعد فرض إغلاق أكثر صرامة إذا ساء وضع "كوفيد 19" في فرنسا.
09 يناير 2021 - 25 جمادى الأول 1442
07:47 PM
اخر تعديل
09 يناير 2021 - 25 جمادى الأول 1442
08:58 PM
فرنسا .. فرض حظر تجول أكثر صرامة على مرسيليا للحد من "كورونا"
نقل تلفزيون "بي.إف.إم"، وقناة "فرانس 3 بروفانس"، عن هيئة حكومية محلية، اليوم (السبت)، أنه سيجري فرض حظر تجول أكثر صرامة في المساء على مدينة مرسيليا الرئيسية بجنوب فرنسا في إطار الإجراءات الحكومية للحد من انتشار فيروس "كوفيد -19".
وأوضحت الهيئة أن حظر التجول الأكثر صرامة في مرسيليا سيبدأ مساء غد.
وستنضم مرسيليا إلى مدن فرنسية أخرى مثل ستراسبورغ وديجون في نقل حظر التجول إلى الساعة 6 مساءً من الساعة 8 مساءً سابقًا، وحتى الساعة 6 صباحًا من صباح اليوم التالي، وفقاً لـ"رويترز".
في الوقت الحالي، لم يتم تغيير ساعات حظر التجول في باريس، حيث تبدأ من الساعة 8 مساءً حتى الساعة 6 صباحًا، على الرغم من أن الحكومة أعلنت أنها لن تستبعد فرض إغلاق أكثر صرامة إذا ساء وضع "كوفيد 19" في فرنسا.