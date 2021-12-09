"فاطمة المزروعي": اللقاءات بين القيادة السعودية والإماراتية تؤسس لعمل مشترك

قالت: زيارة ولي العهد تدعم التعاون الوثيق.. علاقات البلدين باتت مثالًا يُحتذى على مستوى الدول

قالت الكاتبة الإماراتية فاطمة المزروعي: إن اللقاءات الأخوية بين قيادات المملكة والإمارات، تزيد من التلاحم والألفة والمحبة، وتؤسس عملًا مشتركًا يقوم على المصالح والتعاون؛ لافتة إلى أن زيارة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان إلى دولة الإمارات، يمكن وضعها في هذا الإطار؛ فهي تدعم هذا التعاون الوثيق بين البلدين.

وأوضحت "المزروعي" في حديثها لـ"سبق": "السعودية تدعم المصير الواحد، وتؤسس لعلاقة متينة مبنية على الاحترام والتعاون، وتعزز من العمل المشترك؛ واصفة العلاقات الإماراتية السعودية بالمثال الذي يُحتذى به في مجال العلاقات بين الدول؛ فهو يقوم على مبادئ راسخة، وعلى تعزيز العمل المشترك والتفاهمات والتنسيق؛ فالعلاقات الدولية تحتاج للمصالح والتعاون، أكثر من الشعارات والعواطف".

وتابعت: "وكما نلاحظ؛ فإن هذه العلاقة الوثيقة بين الإمارات والسعودية، صمدت أمام الكثير من العقبات والأحداث الإقليمية والدولية؛ بل إن التفاهم والتعاون والصوت الواحد أمام كل هذه الملفات عَزّز الحضور الإماراتي السعودي؛ وبالتالي كان التنسيق بين البلدين وتعاونهما خير مثال على نجاح هذا النهج الدبلوماسي".

وأضافت "المزروعي": "نحن في الإمارات نعتبر مثل هذه الزيارات بمثابة لقاء إخوة، يجددون خلالها أواصر المحبة والنقاش والحوار في كل ما يهم البلدين، للمزيد من الرخاء والرفعة والمستقبل الواعد للشعبين الشقيقين".

واختتمت بقولها: "أعتقد أن العلاقة الإماراتية السعودية، باتت مثالًا يُحتذى به على مستوى الدول، وبناء عليه أتوقع أن نشهد في القريب المزيد من المنجزات والمشاريع المشتركة؛ فضلًا عن نمو التعاون والتنسيق في عدة ملفات حيوية وهامة سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، ومطمئنون لما حملته هذه الزيارة من خير ورفعة لكافة أبناء الشعبين الشقيقين؛ سائلة الله أن تزيد الألفة والمحبة، وتعم أواصر الإخاء والتعاون بين بلدينا الشقيقين".