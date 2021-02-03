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شركة البحر الأحمر تبدأ ببناء الفنادق في المنتجع الصحراوي وجزيرة "أمهات الشيخ"

ضمن الانطلاق لمرحلة جديدة في أعمال تطوير منتجعات الوجهة على البر الرئيس

منحت شركة البحر الأحمر للتطوير عقدين إلى شركة سعودية وأخرى سويسرية؛ لدعم خطط التطوير والأعمال الإنشائية لفنادقها ومنتجعاتها الفاخرة على جزيرة "أمهات الشيخ".

وستلعب الشركتان أدواراً محورية في بناء المنشآت الفندقية؛ إذ ستقوم ببناء أربعين فيلا فندقية في المنتجع الصحراوي، وتصميم وتصنيع الهياكل الخشبية وتوريد مستلزماتها لأحد الفنادق المقرر إنشاؤها على الجزيرة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو، أن هذه العقود تشكل نقطة انطلاق لمرحلة جديدة في أعمال تطوير منتجعات الوجهة على البر الرئيس، التي ستكون ببنية تحتية متكاملة تحت الأرض وفوقها، إلى جانب إنشاء العديد من المرافق السكنية للموظفين بالقرب من منطقة المنتجع الصحراوي، والتي ستضمن الإقامة لنحو 700 موظف مع مجموعة من المرافق الخدمية عالية الجودة.

وذكر أن شركة البحر الأحمر قد اختارت جزيرة "أمهات الشيخ" لما تمتاز به من مقومات مكانية وجيولوجية.

يُذكر أن هذه الانطلاقة تعكس التقدم الكبير الذي تم إحرازه في تطوير الوجهة، حيث بلغ مشروع البحر الأحمر محطات مهمة في أعمال التطوير، ويجري العمل فيه بشكل متسارع لاستقبال الضيوف بحلول نهاية عام 2022 مع افتتاح المطار الدولي والفنادق الأربعة الأولى، وسيتم افتتاح باقي الفنادق الـ 12 المقرر إنشاؤها ضمن المرحلة الأولى في عام 2023.


وسيتألف مشروع البحر الأحمر عند اكتماله في عام 2030 من 50 فندقاً يوفر ما يصل إلى 8000 غرفة فندقية وحوالي 1300 عقاراً سكنياً موزعاً على 22 جزيرة وستة مواقع داخلية، كما ستضم الوجهة مرسى فاخراً، والعديد من مرافق الترفيه والاستجمام.

شركة البحر الأحمر للتطوير

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شركة البحر الأحمر تبدأ ببناء الفنادق في المنتجع الصحراوي وجزيرة "أمهات الشيخ"
سبق

منحت شركة البحر الأحمر للتطوير عقدين إلى شركة سعودية وأخرى سويسرية؛ لدعم خطط التطوير والأعمال الإنشائية لفنادقها ومنتجعاتها الفاخرة على جزيرة "أمهات الشيخ".

وستلعب الشركتان أدواراً محورية في بناء المنشآت الفندقية؛ إذ ستقوم ببناء أربعين فيلا فندقية في المنتجع الصحراوي، وتصميم وتصنيع الهياكل الخشبية وتوريد مستلزماتها لأحد الفنادق المقرر إنشاؤها على الجزيرة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو، أن هذه العقود تشكل نقطة انطلاق لمرحلة جديدة في أعمال تطوير منتجعات الوجهة على البر الرئيس، التي ستكون ببنية تحتية متكاملة تحت الأرض وفوقها، إلى جانب إنشاء العديد من المرافق السكنية للموظفين بالقرب من منطقة المنتجع الصحراوي، والتي ستضمن الإقامة لنحو 700 موظف مع مجموعة من المرافق الخدمية عالية الجودة.

وذكر أن شركة البحر الأحمر قد اختارت جزيرة "أمهات الشيخ" لما تمتاز به من مقومات مكانية وجيولوجية.

يُذكر أن هذه الانطلاقة تعكس التقدم الكبير الذي تم إحرازه في تطوير الوجهة، حيث بلغ مشروع البحر الأحمر محطات مهمة في أعمال التطوير، ويجري العمل فيه بشكل متسارع لاستقبال الضيوف بحلول نهاية عام 2022 مع افتتاح المطار الدولي والفنادق الأربعة الأولى، وسيتم افتتاح باقي الفنادق الـ 12 المقرر إنشاؤها ضمن المرحلة الأولى في عام 2023.


وسيتألف مشروع البحر الأحمر عند اكتماله في عام 2030 من 50 فندقاً يوفر ما يصل إلى 8000 غرفة فندقية وحوالي 1300 عقاراً سكنياً موزعاً على 22 جزيرة وستة مواقع داخلية، كما ستضم الوجهة مرسى فاخراً، والعديد من مرافق الترفيه والاستجمام.

03 فبراير 2021 - 21 جمادى الآخر 1442
04:19 PM

شركة البحر الأحمر تبدأ ببناء الفنادق في المنتجع الصحراوي وجزيرة "أمهات الشيخ"

ضمن الانطلاق لمرحلة جديدة في أعمال تطوير منتجعات الوجهة على البر الرئيس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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منحت شركة البحر الأحمر للتطوير عقدين إلى شركة سعودية وأخرى سويسرية؛ لدعم خطط التطوير والأعمال الإنشائية لفنادقها ومنتجعاتها الفاخرة على جزيرة "أمهات الشيخ".

وستلعب الشركتان أدواراً محورية في بناء المنشآت الفندقية؛ إذ ستقوم ببناء أربعين فيلا فندقية في المنتجع الصحراوي، وتصميم وتصنيع الهياكل الخشبية وتوريد مستلزماتها لأحد الفنادق المقرر إنشاؤها على الجزيرة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو، أن هذه العقود تشكل نقطة انطلاق لمرحلة جديدة في أعمال تطوير منتجعات الوجهة على البر الرئيس، التي ستكون ببنية تحتية متكاملة تحت الأرض وفوقها، إلى جانب إنشاء العديد من المرافق السكنية للموظفين بالقرب من منطقة المنتجع الصحراوي، والتي ستضمن الإقامة لنحو 700 موظف مع مجموعة من المرافق الخدمية عالية الجودة.

وذكر أن شركة البحر الأحمر قد اختارت جزيرة "أمهات الشيخ" لما تمتاز به من مقومات مكانية وجيولوجية.

يُذكر أن هذه الانطلاقة تعكس التقدم الكبير الذي تم إحرازه في تطوير الوجهة، حيث بلغ مشروع البحر الأحمر محطات مهمة في أعمال التطوير، ويجري العمل فيه بشكل متسارع لاستقبال الضيوف بحلول نهاية عام 2022 مع افتتاح المطار الدولي والفنادق الأربعة الأولى، وسيتم افتتاح باقي الفنادق الـ 12 المقرر إنشاؤها ضمن المرحلة الأولى في عام 2023.


وسيتألف مشروع البحر الأحمر عند اكتماله في عام 2030 من 50 فندقاً يوفر ما يصل إلى 8000 غرفة فندقية وحوالي 1300 عقاراً سكنياً موزعاً على 22 جزيرة وستة مواقع داخلية، كما ستضم الوجهة مرسى فاخراً، والعديد من مرافق الترفيه والاستجمام.

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