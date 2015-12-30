النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المنظمة العربية للهلال الأحمر تُدين وتستنكر انفجار مطار عدن

أعربت عن حزنها البالغ لسقوط ضحايا مدنيين وموظفين

أدانت المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر واستنكرت الانفجار الذي وقع بمطار ‫عدن اليوم الأربعاء، وسقط جراءه عددٌ من الضحايا، وخلف كذلك أعدادًا من المُصابين.

وقالت في بيانٍ لها ورد "سبق": نشعر بحزنٍ بالغ لسقوط ضحايا من المدنيين وموظفين من اللجنة الدولية ⁦‪@ICRC_ye⁩، ونتقدم بتعازينا الخالصة لأسر الضحايا، وندعو بالشفاء العاجل للمصابين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
المنظمة العربية للهلال الأحمر تُدين وتستنكر انفجار مطار عدن
سبق

أدانت المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر واستنكرت الانفجار الذي وقع بمطار ‫عدن اليوم الأربعاء، وسقط جراءه عددٌ من الضحايا، وخلف كذلك أعدادًا من المُصابين.

وقالت في بيانٍ لها ورد "سبق": نشعر بحزنٍ بالغ لسقوط ضحايا من المدنيين وموظفين من اللجنة الدولية ⁦‪@ICRC_ye⁩، ونتقدم بتعازينا الخالصة لأسر الضحايا، وندعو بالشفاء العاجل للمصابين.

30 ديسمبر 2020 - 15 جمادى الأول 1442
11:29 PM

المنظمة العربية للهلال الأحمر تُدين وتستنكر انفجار مطار عدن

أعربت عن حزنها البالغ لسقوط ضحايا مدنيين وموظفين

A A A
فهد العتيبي - الرياض
0
100

أدانت المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر واستنكرت الانفجار الذي وقع بمطار ‫عدن اليوم الأربعاء، وسقط جراءه عددٌ من الضحايا، وخلف كذلك أعدادًا من المُصابين.

وقالت في بيانٍ لها ورد "سبق": نشعر بحزنٍ بالغ لسقوط ضحايا من المدنيين وموظفين من اللجنة الدولية ⁦‪@ICRC_ye⁩، ونتقدم بتعازينا الخالصة لأسر الضحايا، وندعو بالشفاء العاجل للمصابين.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,973
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,787
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,238
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,456

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

معاييرك تبني مخاوفك

معاييرك تبني مخاوفك

مها الجبر
المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

غسان محمد عسيلان
كل إنسان وظروفه..!

كل إنسان وظروفه..!

أحمد عجب
مكاتب الإشراف النسائية.. ضرورة أم ترف..؟!

مكاتب الإشراف النسائية.. ضرورة أم ترف..؟!

ماجد الحربي
وإن طال ليل الظالمين!!

وإن طال ليل الظالمين!!

عبدالمحسن الحارثي
المحزم المليان

المحزم المليان

حسن آل عمير
وباء الشائعات يستهدف لقاح كورونا

وباء الشائعات يستهدف لقاح كورونا

علي آل شرمة
التطوُّر علامة حيوية

التطوُّر علامة حيوية

مها الجبر
عض قلبي ولا تعض راتبي!

عض قلبي ولا تعض راتبي!

عبدالغني الشيخ
لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة