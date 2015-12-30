المنظمة العربية للهلال الأحمر تُدين وتستنكر انفجار مطار عدن
أعربت عن حزنها البالغ لسقوط ضحايا مدنيين وموظفين
أدانت المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر واستنكرت الانفجار الذي وقع بمطار عدن اليوم الأربعاء، وسقط جراءه عددٌ من الضحايا، وخلف كذلك أعدادًا من المُصابين.
وقالت في بيانٍ لها ورد "سبق": نشعر بحزنٍ بالغ لسقوط ضحايا من المدنيين وموظفين من اللجنة الدولية @ICRC_ye، ونتقدم بتعازينا الخالصة لأسر الضحايا، وندعو بالشفاء العاجل للمصابين.
المنظمة العربية للهلال الأحمر تُدين وتستنكر انفجار مطار عدن
فهد العتيبي
سبق
2020-12-30
أدانت المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر واستنكرت الانفجار الذي وقع بمطار عدن اليوم الأربعاء، وسقط جراءه عددٌ من الضحايا، وخلف كذلك أعدادًا من المُصابين.
وقالت في بيانٍ لها ورد "سبق": نشعر بحزنٍ بالغ لسقوط ضحايا من المدنيين وموظفين من اللجنة الدولية @ICRC_ye، ونتقدم بتعازينا الخالصة لأسر الضحايا، وندعو بالشفاء العاجل للمصابين.
30 ديسمبر 2020 - 15 جمادى الأول 1442
11:29 PM
المنظمة العربية للهلال الأحمر تُدين وتستنكر انفجار مطار عدن
أعربت عن حزنها البالغ لسقوط ضحايا مدنيين وموظفين
أدانت المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر واستنكرت الانفجار الذي وقع بمطار عدن اليوم الأربعاء، وسقط جراءه عددٌ من الضحايا، وخلف كذلك أعدادًا من المُصابين.
وقالت في بيانٍ لها ورد "سبق": نشعر بحزنٍ بالغ لسقوط ضحايا من المدنيين وموظفين من اللجنة الدولية @ICRC_ye، ونتقدم بتعازينا الخالصة لأسر الضحايا، وندعو بالشفاء العاجل للمصابين.