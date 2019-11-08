شاهد.. افتتاح مهرجان السمح الموسمي في نسخته الأولى بدومة الجندل

"سبق" رصدت بالمعارض مخزوناً من النبتة يعود لأكثر من 60 عاماً

تحت رعاية أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، افتتح وكيل إمارة منطقة الجوف حسين بن محمد آل سلطان مهرجان السمح الموسمي والمقام في نسخته الأولى في مدينة التمور بمحافظة دومة الجندل.

وفي التفاصيل، تجول "آل سلطان" في مهرجان السمح الموسمي بزيارة بدأها لمعارض الأسر المهتمة بنبتة السمح، والذين يعرضون منتجاتهم من مشتقات السمح والأكلات الشعبيةً المصنعة منه، كما شملت الجولة زيارة معارض الأسر المنتجة ومعارض الدوائر الحكومية.

ورافق "آل سلطان" في الزيارة محافظ دومة الجندل الدكتور طلال بن مشل التمياط وأمين أمانة الجوف المهندس عاطف الشرعان ورئيس بلدية محافظة دومة الجندل الرئيس التنفيذي للمهرجان المهندس فهد بن إبراهيم العنزي.

وفي نهاية الجولة تم إقامة حفل خطابي وتكريم الجهات الحكومية المشاركة والمؤسسات والأفراد الداعمين للمهرجان.

ورصدت "سبق" معارض "السمح"، والذي عرض فيه أقدم مخزون من "السمح" والذي يعود عمره الزمني إلى أكثر من 60 عاماً، وآخر منذ 33 عاماً، حيث يقوم الأهالي بدومة الجندل بتخزينه داخل غرف أرضية طينية، ويحكمون إغلاقها لاستخدامها عند الضرورة كونها تعد نبتة غذائية مهمة لديهم، وما يميزها عن غيرها أنها لا تتأثر بالتخزين حتى ثمانين عاماً.