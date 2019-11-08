النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. افتتاح مهرجان السمح الموسمي في نسخته الأولى بدومة الجندل

"سبق" رصدت بالمعارض مخزوناً من النبتة يعود لأكثر من 60 عاماً

تحت رعاية أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، افتتح وكيل إمارة منطقة الجوف حسين بن محمد آل سلطان مهرجان السمح الموسمي والمقام في نسخته الأولى في مدينة التمور بمحافظة دومة الجندل.

وفي التفاصيل، تجول "آل سلطان" في مهرجان السمح الموسمي بزيارة بدأها لمعارض الأسر المهتمة بنبتة السمح، والذين يعرضون منتجاتهم من مشتقات السمح والأكلات الشعبيةً المصنعة منه، كما شملت الجولة زيارة معارض الأسر المنتجة ومعارض الدوائر الحكومية.

ورافق "آل سلطان" في الزيارة محافظ دومة الجندل الدكتور طلال بن مشل التمياط وأمين أمانة الجوف المهندس عاطف الشرعان ورئيس بلدية محافظة دومة الجندل الرئيس التنفيذي للمهرجان المهندس فهد بن إبراهيم العنزي.

وفي نهاية الجولة تم إقامة حفل خطابي وتكريم الجهات الحكومية المشاركة والمؤسسات والأفراد الداعمين للمهرجان.

ورصدت "سبق" معارض "السمح"، والذي عرض فيه أقدم مخزون من "السمح" والذي يعود عمره الزمني إلى أكثر من 60 عاماً، وآخر منذ 33 عاماً، حيث يقوم الأهالي بدومة الجندل بتخزينه داخل غرف أرضية طينية، ويحكمون إغلاقها لاستخدامها عند الضرورة كونها تعد نبتة غذائية مهمة لديهم، وما يميزها عن غيرها أنها لا تتأثر بالتخزين حتى ثمانين عاماً.

مهرجان السمح السمح نبتة السمح البري الجوف دومة الجندل أمير الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. افتتاح مهرجان السمح الموسمي في نسخته الأولى بدومة الجندل
سبق

تحت رعاية أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، افتتح وكيل إمارة منطقة الجوف حسين بن محمد آل سلطان مهرجان السمح الموسمي والمقام في نسخته الأولى في مدينة التمور بمحافظة دومة الجندل.

وفي التفاصيل، تجول "آل سلطان" في مهرجان السمح الموسمي بزيارة بدأها لمعارض الأسر المهتمة بنبتة السمح، والذين يعرضون منتجاتهم من مشتقات السمح والأكلات الشعبيةً المصنعة منه، كما شملت الجولة زيارة معارض الأسر المنتجة ومعارض الدوائر الحكومية.

ورافق "آل سلطان" في الزيارة محافظ دومة الجندل الدكتور طلال بن مشل التمياط وأمين أمانة الجوف المهندس عاطف الشرعان ورئيس بلدية محافظة دومة الجندل الرئيس التنفيذي للمهرجان المهندس فهد بن إبراهيم العنزي.

وفي نهاية الجولة تم إقامة حفل خطابي وتكريم الجهات الحكومية المشاركة والمؤسسات والأفراد الداعمين للمهرجان.

ورصدت "سبق" معارض "السمح"، والذي عرض فيه أقدم مخزون من "السمح" والذي يعود عمره الزمني إلى أكثر من 60 عاماً، وآخر منذ 33 عاماً، حيث يقوم الأهالي بدومة الجندل بتخزينه داخل غرف أرضية طينية، ويحكمون إغلاقها لاستخدامها عند الضرورة كونها تعد نبتة غذائية مهمة لديهم، وما يميزها عن غيرها أنها لا تتأثر بالتخزين حتى ثمانين عاماً.

08 نوفمبر 2019 - 11 ربيع الأول 1441
12:45 AM
اخر تعديل
08 نوفمبر 2019 - 11 ربيع الأول 1441
01:11 AM

شاهد.. افتتاح مهرجان السمح الموسمي في نسخته الأولى بدومة الجندل

"سبق" رصدت بالمعارض مخزوناً من النبتة يعود لأكثر من 60 عاماً

A A A
مهنا التميمي - الجوف
0
647

تحت رعاية أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، افتتح وكيل إمارة منطقة الجوف حسين بن محمد آل سلطان مهرجان السمح الموسمي والمقام في نسخته الأولى في مدينة التمور بمحافظة دومة الجندل.

وفي التفاصيل، تجول "آل سلطان" في مهرجان السمح الموسمي بزيارة بدأها لمعارض الأسر المهتمة بنبتة السمح، والذين يعرضون منتجاتهم من مشتقات السمح والأكلات الشعبيةً المصنعة منه، كما شملت الجولة زيارة معارض الأسر المنتجة ومعارض الدوائر الحكومية.

ورافق "آل سلطان" في الزيارة محافظ دومة الجندل الدكتور طلال بن مشل التمياط وأمين أمانة الجوف المهندس عاطف الشرعان ورئيس بلدية محافظة دومة الجندل الرئيس التنفيذي للمهرجان المهندس فهد بن إبراهيم العنزي.

وفي نهاية الجولة تم إقامة حفل خطابي وتكريم الجهات الحكومية المشاركة والمؤسسات والأفراد الداعمين للمهرجان.

ورصدت "سبق" معارض "السمح"، والذي عرض فيه أقدم مخزون من "السمح" والذي يعود عمره الزمني إلى أكثر من 60 عاماً، وآخر منذ 33 عاماً، حيث يقوم الأهالي بدومة الجندل بتخزينه داخل غرف أرضية طينية، ويحكمون إغلاقها لاستخدامها عند الضرورة كونها تعد نبتة غذائية مهمة لديهم، وما يميزها عن غيرها أنها لا تتأثر بالتخزين حتى ثمانين عاماً.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
11,883
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,039
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,451
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,690

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

متى تزغرد العروس؟

متى تزغرد العروس؟

هلال الهلالي
تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

عبدالغني الشيخ
كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

عبدالرحمن المرشد
الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

ماجد الحربي
الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

سارة عفتان
نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

حواء القرني
الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

محمد الصيـعري
رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

محمد المنيع
"العبها صح"..!

"العبها صح"..!

بدر الغامدي
الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة