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الجيش اليمني يعلن إسقاط مسيرة مفخخة للميليشيات الحوثية شمال صعدة

أعلن الجيش اليمني إسقاط مسيرة مفخخة للميليشيات الحوثية شمال صعدة.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن عن تنفيذ أكبر عملية استهداف للميليشيات في مأرب بـ47 عملية في 24 ساعة، وأن الاستهدافات دمرت 34 آلية للحوثيين وموقعًا لتخزين الذخائر.

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الجيش اليمني يعلن إسقاط مسيرة مفخخة للميليشيات الحوثية شمال صعدة
سبق

أعلن الجيش اليمني إسقاط مسيرة مفخخة للميليشيات الحوثية شمال صعدة.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن عن تنفيذ أكبر عملية استهداف للميليشيات في مأرب بـ47 عملية في 24 ساعة، وأن الاستهدافات دمرت 34 آلية للحوثيين وموقعًا لتخزين الذخائر.

06 ديسمبر 2021 - 2 جمادى الأول 1443
05:05 PM

الجيش اليمني يعلن إسقاط مسيرة مفخخة للميليشيات الحوثية شمال صعدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الجيش اليمني إسقاط مسيرة مفخخة للميليشيات الحوثية شمال صعدة.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن عن تنفيذ أكبر عملية استهداف للميليشيات في مأرب بـ47 عملية في 24 ساعة، وأن الاستهدافات دمرت 34 آلية للحوثيين وموقعًا لتخزين الذخائر.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,256
201,250 سيارة ..

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