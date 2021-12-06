الجيش اليمني يعلن إسقاط مسيرة مفخخة للميليشيات الحوثية شمال صعدة

أعلن الجيش اليمني إسقاط مسيرة مفخخة للميليشيات الحوثية شمال صعدة.
وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن عن تنفيذ أكبر عملية استهداف للميليشيات في مأرب بـ47 عملية في 24 ساعة، وأن الاستهدافات دمرت 34 آلية للحوثيين وموقعًا لتخزين الذخائر.
أعلن الجيش اليمني إسقاط مسيرة مفخخة للميليشيات الحوثية شمال صعدة.
وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن عن تنفيذ أكبر عملية استهداف للميليشيات في مأرب بـ47 عملية في 24 ساعة، وأن الاستهدافات دمرت 34 آلية للحوثيين وموقعًا لتخزين الذخائر.
أعلن الجيش اليمني إسقاط مسيرة مفخخة للميليشيات الحوثية شمال صعدة.
وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن عن تنفيذ أكبر عملية استهداف للميليشيات في مأرب بـ47 عملية في 24 ساعة، وأن الاستهدافات دمرت 34 آلية للحوثيين وموقعًا لتخزين الذخائر.
أعلن الجيش اليمني إسقاط مسيرة مفخخة للميليشيات الحوثية شمال صعدة.
وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن عن تنفيذ أكبر عملية استهداف للميليشيات في مأرب بـ47 عملية في 24 ساعة، وأن الاستهدافات دمرت 34 آلية للحوثيين وموقعًا لتخزين الذخائر.