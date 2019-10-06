إخلاء مدرسة طالبات بالقنفذة بعد سقوط أجزاء من السقف.. ولا إصابات

فيما ناشد عددٌ من أولياء الأمور ضرورة الصيانة الدورية

تسبب سقوط جزء من سقف المدرسة الثانوية الثانية بالقنفذة بإخلاء الطالبات اليوم دون وقوع خسائر في الأرواح، فيما أكد "تعليم القنفذة" استئناف الدراسة بالمدرسة يوم غدٍ بعد وقوف مدير "تعليم القنفذة" على الموقع وطلب تقرير فني عن أسباب السقوط.

وأوضح متحدث "تعليم القنفذة" محمد شار المرحبي لـ"سبق" أن طالبات الثانوية الثانية بتعليم القنفذة يباشرن يومهن الدراسي يوم غدٍ الاثنين، وذلك بعد أن تم إخلاؤهن اليوم من المبنى احترازياً؛ إثر سقوط جزء يسير من السقف المستعار لصالة المدرسة الداخلية.

وأضاف "المرحبي" أن إدارة تعليم القنفذة أنهت معاينة المبنى بإشراف هندسي متخصص، حيث لا يوجد أي أضرار أو تلفيات في الموقع، كما أن العمل جار على إزالة كامل السقف المستعار، بما يضمن سلامة الطالبات.

وأشار إلى أن مدير "تعليم القنفذة" وقف ميدانياً على المدرسة، ووجّه بعمل تقرير فني متكامل عن أسباب سقوط أجزاء من السقف المستعار، مطمئناً الطالبات وأولياء أمورهن على جاهزية المدرسة لليوم الدراسي غداً.

فيما ناشد عددٌ من أولياء الأمور "تعليم القنفذة" الصيانة الدورية، والتأكد من سلامة المباني عموماً قبل وقوع أي مكروه للطالبات.