النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الجيش اليمني يطالب الأمم المتحدة بتصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية

ندد بالهجمات المستمرة التي تشنها بالأحياء السكنية بمأرب وتعز وجنوب الحديدة

دعا المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية، العميد الركن عبده مجلي، الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى تصنيف مليشيات الحوثي الانقلابية، كجماعة إرهابية، وإدانة الجرائم والأعمال الإرهابية والانتهاكات، التي تمارسها بحق المدنيين.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، اليوم :" على الأمم المتحدة الإسراع في القيام بمسؤولياتها في حماية المدنيين في مختلف المحافظات اليمنية".

وندد العميد مجلي، بالهجمات المستمرة التي تشنها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، مستهدفة بها الأحياء السكنية بمدينتي مأرب وتعز ومديريات جنوب محافظة الحديدة الساحلية في البلاد بالصواريخ وقذائف المدفعية والدبابات.

وذكر المتحدث العسكري، أن الميليشيا أطلقت اليوم صاروخاً باليستياً على أحد أحياء مدينة مأرب، سقط على أحد المباني متسبباً في أضرار مادية وحالة من الهلع والفزع في أوساط السكان وذلك ضمن استهدافها الإرهابي الممنهج والمتعمد على المدنيين.

وأكد أن استهداف الميليشيا المكثف للمدنيين دليل على إمعانها في الجرائم، وتحديها للقوانين والأعراف الدولية ,مشيرا إلى أن مليشيا الحوثي ماضية في إجرامها ومستمرة في استهدافها الأعيان المدنية، في تحد واضح لكل القرارات الأممية والاتفاقات التي رعتها الأمم المتحدة، كونها لا تعترف بالقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

ميليشيا الحوثي الإرهابية الجيش اليمني

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الجيش اليمني يطالب الأمم المتحدة بتصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية
سبق

دعا المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية، العميد الركن عبده مجلي، الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى تصنيف مليشيات الحوثي الانقلابية، كجماعة إرهابية، وإدانة الجرائم والأعمال الإرهابية والانتهاكات، التي تمارسها بحق المدنيين.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، اليوم :" على الأمم المتحدة الإسراع في القيام بمسؤولياتها في حماية المدنيين في مختلف المحافظات اليمنية".

وندد العميد مجلي، بالهجمات المستمرة التي تشنها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، مستهدفة بها الأحياء السكنية بمدينتي مأرب وتعز ومديريات جنوب محافظة الحديدة الساحلية في البلاد بالصواريخ وقذائف المدفعية والدبابات.

وذكر المتحدث العسكري، أن الميليشيا أطلقت اليوم صاروخاً باليستياً على أحد أحياء مدينة مأرب، سقط على أحد المباني متسبباً في أضرار مادية وحالة من الهلع والفزع في أوساط السكان وذلك ضمن استهدافها الإرهابي الممنهج والمتعمد على المدنيين.

وأكد أن استهداف الميليشيا المكثف للمدنيين دليل على إمعانها في الجرائم، وتحديها للقوانين والأعراف الدولية ,مشيرا إلى أن مليشيا الحوثي ماضية في إجرامها ومستمرة في استهدافها الأعيان المدنية، في تحد واضح لكل القرارات الأممية والاتفاقات التي رعتها الأمم المتحدة، كونها لا تعترف بالقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

07 نوفمبر 2020 - 21 ربيع الأول 1442
02:09 AM

الجيش اليمني يطالب الأمم المتحدة بتصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية

ندد بالهجمات المستمرة التي تشنها بالأحياء السكنية بمأرب وتعز وجنوب الحديدة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
0
27

دعا المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية، العميد الركن عبده مجلي، الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى تصنيف مليشيات الحوثي الانقلابية، كجماعة إرهابية، وإدانة الجرائم والأعمال الإرهابية والانتهاكات، التي تمارسها بحق المدنيين.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، اليوم :" على الأمم المتحدة الإسراع في القيام بمسؤولياتها في حماية المدنيين في مختلف المحافظات اليمنية".

وندد العميد مجلي، بالهجمات المستمرة التي تشنها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، مستهدفة بها الأحياء السكنية بمدينتي مأرب وتعز ومديريات جنوب محافظة الحديدة الساحلية في البلاد بالصواريخ وقذائف المدفعية والدبابات.

وذكر المتحدث العسكري، أن الميليشيا أطلقت اليوم صاروخاً باليستياً على أحد أحياء مدينة مأرب، سقط على أحد المباني متسبباً في أضرار مادية وحالة من الهلع والفزع في أوساط السكان وذلك ضمن استهدافها الإرهابي الممنهج والمتعمد على المدنيين.

وأكد أن استهداف الميليشيا المكثف للمدنيين دليل على إمعانها في الجرائم، وتحديها للقوانين والأعراف الدولية ,مشيرا إلى أن مليشيا الحوثي ماضية في إجرامها ومستمرة في استهدافها الأعيان المدنية، في تحد واضح لكل القرارات الأممية والاتفاقات التي رعتها الأمم المتحدة، كونها لا تعترف بالقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,576
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,904
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,983
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,062

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة