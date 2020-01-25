جامعة نجران تواصل استقبال طلبات التسجيل في برامج الماجستير

تبدأ استقبال المشاريع البحثية للمرحلة التاسعةواس- نجران

تواصل جامعة نجران استقبال طلبات التسجيل في عدد من برامج الماجستير، ويستمر التسجيل حتى يوم الأربعاء القادم.

وأوضح عميد الدراسات العليا بالجامعة الدكتور محمد بن مفرح عسيري، أن القبول خصص في برامج الماجستير بالتربية الخاصة في مسارات صعوبات التعلم، والمناهج وطرق التدريس، والحديث وعلومه، والفقه للبنين والبنات، فيما خصصت برامج الرياضيات ورياض الأطفال، واللغة الإنجليزية التطبيقي للبنات فقط، وبرنامج فيزياء المواد المتقدمة للبنين فقط.

وأفاد أن التسجيل سيكون متاحاً عبر الرابط الإلكتروني: https://edugate.nu.edu.sa، داعياً المسجلين إلى مراجعة الكليات ومتابعة مواقعها الإلكترونية لمعرفة المرشحين للاختبارات والمقابلات الشخصية، وإنهاء إجراءات القبول المبدئي.

من جهة أخرى، بدأت عمادة البحث العلمي بجامعة نجران اليوم، استقبال طلبات التقدم بمقترحات المشاريع البحثية السنوية في مرحلتها التاسعة للعام الجامعي 1441/ 1442هـ، ويستمر حتى 28/ 2/2020م.

وأوضح عميد البحث العلمي بجامعة نجران الدكتور ماطر محنشي، أن العمادة حددت شروطاً في استقبال المشاريع البحثية، منها ألا يتجاوز عدد الباحثين في المقترح البحثي الواحد ثلاثة باحثين شاملاً الفنيين، كما أنه لا يشترط عدداً معيناً في النشر النهائي، وفي حال تعثر الباحث الرئيسي أو أحد الباحثين المشاركين في المقترح البحثي في سداد السلفة البحثية للبحوث المدعومة السابقة فلن يتم قبول المقترح البحثي للمرحلة الحالية، إضافة إلى تعبئة حقول الاستمارة كاملة وبالطريقة الصحيحة.