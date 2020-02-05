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المسند عن توقعات أمطار الأربعاء: مستمرة وقد تصل إلى الرياض

قال: موسم الأمطار عادة يبدأ من منتصف أكتوبر حتى نهاية مايو

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن تستمر الحالة المطرية اليوم على أجزاءٍ من مكة المكرّمة وتمتد إلى الرياض.

وقال عبر حسابه في "تويتر": اليوم التوقعات المطرية مستمرة فوق جبال السروات وأجزاءٍ من منطقة #مكة، وبشكل أقل من يوم أمس، وقد تمتد إلى أجزاءٍ من منطقة #الرياض.

وأضاف: موسم الأمطار عادة يبدأ من منتصف #أكتوبر حتى نهاية #مايو، ومضى منه الآن ثلاثة أشهر ونصف، وبقي أربعة أشهر تقريباً، وعادة النصف الثاني من الموسم أغزر أمطاراً من النصف الأول، وبالتحديد شهرا #مارس و #أبريل.

حالة الطقس الأرصاد أمطار مكة المكرمة الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المسند عن توقعات أمطار الأربعاء: مستمرة وقد تصل إلى الرياض
سبق

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن تستمر الحالة المطرية اليوم على أجزاءٍ من مكة المكرّمة وتمتد إلى الرياض.

وقال عبر حسابه في "تويتر": اليوم التوقعات المطرية مستمرة فوق جبال السروات وأجزاءٍ من منطقة #مكة، وبشكل أقل من يوم أمس، وقد تمتد إلى أجزاءٍ من منطقة #الرياض.

وأضاف: موسم الأمطار عادة يبدأ من منتصف #أكتوبر حتى نهاية #مايو، ومضى منه الآن ثلاثة أشهر ونصف، وبقي أربعة أشهر تقريباً، وعادة النصف الثاني من الموسم أغزر أمطاراً من النصف الأول، وبالتحديد شهرا #مارس و #أبريل.

05 فبراير 2020 - 11 جمادى الآخر 1441
08:20 AM

المسند عن توقعات أمطار الأربعاء: مستمرة وقد تصل إلى الرياض

قال: موسم الأمطار عادة يبدأ من منتصف أكتوبر حتى نهاية مايو

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن تستمر الحالة المطرية اليوم على أجزاءٍ من مكة المكرّمة وتمتد إلى الرياض.

وقال عبر حسابه في "تويتر": اليوم التوقعات المطرية مستمرة فوق جبال السروات وأجزاءٍ من منطقة #مكة، وبشكل أقل من يوم أمس، وقد تمتد إلى أجزاءٍ من منطقة #الرياض.

وأضاف: موسم الأمطار عادة يبدأ من منتصف #أكتوبر حتى نهاية #مايو، ومضى منه الآن ثلاثة أشهر ونصف، وبقي أربعة أشهر تقريباً، وعادة النصف الثاني من الموسم أغزر أمطاراً من النصف الأول، وبالتحديد شهرا #مارس و #أبريل.

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