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"مدني جدة" يسيطر على حريق بشقة سكنية بحي الواحة شمال المحافظة

تمكنت الفِرق من إخماده في وقت وجيز ومنع انتشاره للشقق الأخرى

تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة عصر اليوم الأحد من السيطرة على حريق بشقة سكنية في حي الواحة شمال شرق جدة.

وفي التفاصيل، هرعت فرع الدفاع المدني والمعدات المساندة للموقع بعد تلقيها بلاغًا عن الحريق الذي حدث بشقة سكنية في الطابق الثالث بإحدى العقارات بالحي، وتمكنت الفرق من إخماد الحريق في وقت وجيز، ومنع انتشاره للشقق الأخرى.

وأهاب الدفاع المدني بالجميع إلى ضرورة توفير وسائل السلامة بالمنزل مثل "كاشف الدخان"؛ لينذر بوجود حريق، وطفاية حريق لاستخدامها فور اندلاع حريق.

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"مدني جدة" يسيطر على حريق بشقة سكنية بحي الواحة شمال المحافظة
سبق

تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة عصر اليوم الأحد من السيطرة على حريق بشقة سكنية في حي الواحة شمال شرق جدة.

وفي التفاصيل، هرعت فرع الدفاع المدني والمعدات المساندة للموقع بعد تلقيها بلاغًا عن الحريق الذي حدث بشقة سكنية في الطابق الثالث بإحدى العقارات بالحي، وتمكنت الفرق من إخماد الحريق في وقت وجيز، ومنع انتشاره للشقق الأخرى.

وأهاب الدفاع المدني بالجميع إلى ضرورة توفير وسائل السلامة بالمنزل مثل "كاشف الدخان"؛ لينذر بوجود حريق، وطفاية حريق لاستخدامها فور اندلاع حريق.

23 مايو 2021 - 11 شوّال 1442
09:57 PM

"مدني جدة" يسيطر على حريق بشقة سكنية بحي الواحة شمال المحافظة

تمكنت الفِرق من إخماده في وقت وجيز ومنع انتشاره للشقق الأخرى

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عبدالله الراجحي - جدة
0
198

تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة عصر اليوم الأحد من السيطرة على حريق بشقة سكنية في حي الواحة شمال شرق جدة.

وفي التفاصيل، هرعت فرع الدفاع المدني والمعدات المساندة للموقع بعد تلقيها بلاغًا عن الحريق الذي حدث بشقة سكنية في الطابق الثالث بإحدى العقارات بالحي، وتمكنت الفرق من إخماد الحريق في وقت وجيز، ومنع انتشاره للشقق الأخرى.

وأهاب الدفاع المدني بالجميع إلى ضرورة توفير وسائل السلامة بالمنزل مثل "كاشف الدخان"؛ لينذر بوجود حريق، وطفاية حريق لاستخدامها فور اندلاع حريق.

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