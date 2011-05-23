وفي التفاصيل، هرعت فرع الدفاع المدني والمعدات المساندة للموقع بعد تلقيها بلاغًا عن الحريق الذي حدث بشقة سكنية في الطابق الثالث بإحدى العقارات بالحي، وتمكنت الفرق من إخماد الحريق في وقت وجيز، ومنع انتشاره للشقق الأخرى.

تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة عصر اليوم الأحد من السيطرة على حريق بشقة سكنية في حي الواحة شمال شرق جدة.

"مدني جدة" يسيطر على حريق بشقة سكنية بحي الواحة شمال المحافظة عبدالله الراجحي سبق 2021-05-23 تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة عصر اليوم الأحد من السيطرة على حريق بشقة سكنية في حي الواحة شمال شرق جدة. وفي التفاصيل، هرعت فرع الدفاع المدني والمعدات المساندة للموقع بعد تلقيها بلاغًا عن الحريق الذي حدث بشقة سكنية في الطابق الثالث بإحدى العقارات بالحي، وتمكنت الفرق من إخماد الحريق في وقت وجيز، ومنع انتشاره للشقق الأخرى. وأهاب الدفاع المدني بالجميع إلى ضرورة توفير وسائل السلامة بالمنزل مثل "كاشف الدخان"؛ لينذر بوجود حريق، وطفاية حريق لاستخدامها فور اندلاع حريق.

23 مايو 2021 - 11 شوّال 1442 09:57 PM

"مدني جدة" يسيطر على حريق بشقة سكنية بحي الواحة شمال المحافظة تمكنت الفِرق من إخماده في وقت وجيز ومنع انتشاره للشقق الأخرى





A A A





0 مشاركة

تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة عصر اليوم الأحد من السيطرة على حريق بشقة سكنية في حي الواحة شمال شرق جدة.

وفي التفاصيل، هرعت فرع الدفاع المدني والمعدات المساندة للموقع بعد تلقيها بلاغًا عن الحريق الذي حدث بشقة سكنية في الطابق الثالث بإحدى العقارات بالحي، وتمكنت الفرق من إخماد الحريق في وقت وجيز، ومنع انتشاره للشقق الأخرى.

وأهاب الدفاع المدني بالجميع إلى ضرورة توفير وسائل السلامة بالمنزل مثل "كاشف الدخان"؛ لينذر بوجود حريق، وطفاية حريق لاستخدامها فور اندلاع حريق.