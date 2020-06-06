النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بايرن ميونخ يقترب خطوة من الاحتفاظ باللقب.. لايبزيغ يفشل في انتزع الوصافة

يسعى لتحقيق الحلم الثامن على التوالي.. والثلاثين في تاريخه

اقترب بايرن ميونيخ خطوة إضافية نحو الاحتفاظ بلقب الدوري الألماني لكرة القدم، للمرة الثامنة على التوالي والثلاثين في تاريخه بفوزه خارج أرضه على باير ليفركوزن 4-2 اليوم السبت لحساب الجولة الثلاثين من الدوري الألماني لكرة القدم.

سجل لبايرن كل من كينغسلي كومان (27) و ليون غوريتسكا (42) و سيرجي غنابري (45+1) وروبرت ليفاندوفسكي (66) والذي رفع رصيده إلى 30 هدفا هذا الموسم.

بات رصيد بايرن ميونيخ 70 نقطة في الصدارة بفارق 10 نقاط عن بوروسيا دورتموند الذي يلعب لاحقا مع هيرتا برلين.

فيما فشل لايبزيغ في انتزاع المركز الثاني من دورتموند حتى لو مؤقتاً عندما سقط في فخ التعادل أمام ضيفه متذيل الترتيب بادربورن بهدف لكل منهما اليوم السبت على ملعب ريد بول أرينا معقل لايبزيغ.

تمكّن باتريك ستشيك من افتتاح التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 27 وإيدرك كريستيان ستروديك التعادل للضيوف في الوقت المحتسب بدل من ضائع (92).

بايرن ميونخ الدوري الألماني

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
بايرن ميونخ يقترب خطوة من الاحتفاظ باللقب.. لايبزيغ يفشل في انتزع الوصافة
سبق

اقترب بايرن ميونيخ خطوة إضافية نحو الاحتفاظ بلقب الدوري الألماني لكرة القدم، للمرة الثامنة على التوالي والثلاثين في تاريخه بفوزه خارج أرضه على باير ليفركوزن 4-2 اليوم السبت لحساب الجولة الثلاثين من الدوري الألماني لكرة القدم.

سجل لبايرن كل من كينغسلي كومان (27) و ليون غوريتسكا (42) و سيرجي غنابري (45+1) وروبرت ليفاندوفسكي (66) والذي رفع رصيده إلى 30 هدفا هذا الموسم.

بات رصيد بايرن ميونيخ 70 نقطة في الصدارة بفارق 10 نقاط عن بوروسيا دورتموند الذي يلعب لاحقا مع هيرتا برلين.

فيما فشل لايبزيغ في انتزاع المركز الثاني من دورتموند حتى لو مؤقتاً عندما سقط في فخ التعادل أمام ضيفه متذيل الترتيب بادربورن بهدف لكل منهما اليوم السبت على ملعب ريد بول أرينا معقل لايبزيغ.

تمكّن باتريك ستشيك من افتتاح التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 27 وإيدرك كريستيان ستروديك التعادل للضيوف في الوقت المحتسب بدل من ضائع (92).

06 يونيو 2020 - 14 شوّال 1441
07:57 PM
اخر تعديل
06 يونيو 2020 - 14 شوّال 1441
09:01 PM

بايرن ميونخ يقترب خطوة من الاحتفاظ باللقب.. لايبزيغ يفشل في انتزع الوصافة

يسعى لتحقيق الحلم الثامن على التوالي.. والثلاثين في تاريخه

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
491

اقترب بايرن ميونيخ خطوة إضافية نحو الاحتفاظ بلقب الدوري الألماني لكرة القدم، للمرة الثامنة على التوالي والثلاثين في تاريخه بفوزه خارج أرضه على باير ليفركوزن 4-2 اليوم السبت لحساب الجولة الثلاثين من الدوري الألماني لكرة القدم.

سجل لبايرن كل من كينغسلي كومان (27) و ليون غوريتسكا (42) و سيرجي غنابري (45+1) وروبرت ليفاندوفسكي (66) والذي رفع رصيده إلى 30 هدفا هذا الموسم.

بات رصيد بايرن ميونيخ 70 نقطة في الصدارة بفارق 10 نقاط عن بوروسيا دورتموند الذي يلعب لاحقا مع هيرتا برلين.

فيما فشل لايبزيغ في انتزاع المركز الثاني من دورتموند حتى لو مؤقتاً عندما سقط في فخ التعادل أمام ضيفه متذيل الترتيب بادربورن بهدف لكل منهما اليوم السبت على ملعب ريد بول أرينا معقل لايبزيغ.

تمكّن باتريك ستشيك من افتتاح التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 27 وإيدرك كريستيان ستروديك التعادل للضيوف في الوقت المحتسب بدل من ضائع (92).

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,880
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,312
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,291
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,937

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة