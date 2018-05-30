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زارت 590 منشأة.. "المسح البيئي للساحل الغربي" ترصد عدة مخالفات

تصريف مياه غير معالجة إلى البحر ورمي مخلفات بالأودية وحالات تلوث

‬رصدت الفرق التفتيشية للحملة الوطنية الثانية للمسح البيئي للساحل الغربي في المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عدة مخالفات، في يومها السادس منذ انطلاقها.

وأوضح مدير الحملة عبداللطيف الحمراني، أنه من بين المخالفات المرصودة تصريف مياه غير معالجة إلى البحر، إضافة إلى رصد حالات تلوث مثل رمي مخلفات وتصريف مياه ملوثة إلى الأودية ومجاري السيول معظمها مجهولة المصدر تم تصويرها وتوثيقها.

وبيّن "الحمراني" أن الفرق التفتيشية تمكّنت من مسح ما يقارب 590 منشأة في الساحل الغربي، حيث تستكمل فرق التفتيش البيئي المشاركة في الحملة الوطنية الثانية للمسح البيئي للساحل الغربي، أعمالها حسب الخطة الموضوعة.

وأضاف أنه تم دراسة الوضع البيئي الحالي للمناطق وتحديد كل نقاط التصريف إلى مياه البحر والأودية ومجاري السيول الواقعة بالمناطق التي تم مسحها حيث تم تسجيل عدة ملاحظات مثل وجود العديد من البيئات الطبيعية التي ما زالت خالية ونظيفة من التلوث، كما تم تسجيل بعض الملاحظات متمثلة في وجود بعض مجاري السيول والأودية تم إلقاء بعض المخلفات فيها بشكل عشوائي وسيتم استمرار أعمال المسح خلال الأيام المقبلة لاستكمال كافة مناطق الساحل الغربي بالمملكة.

وأشار إلى أن الحملة تأتي إنفاذاً للأمر السامي الكريم الملكي رقم 24269 وتاريخ 24/ 5/ 1438هـ، القاضي بالعمل على إيقاف ضخ مياه الصرف الصحي الغير معالج إلى البحر والأودية ومجاري السيول، حيث بدأت أعمالها بمشاركة جميع الفرق التفتيشية بالحملة الوطنية للمسح البحري والبالغ عددها 25 فرقة.

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زارت 590 منشأة.. "المسح البيئي للساحل الغربي" ترصد عدة مخالفات
سبق

‬رصدت الفرق التفتيشية للحملة الوطنية الثانية للمسح البيئي للساحل الغربي في المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عدة مخالفات، في يومها السادس منذ انطلاقها.

وأوضح مدير الحملة عبداللطيف الحمراني، أنه من بين المخالفات المرصودة تصريف مياه غير معالجة إلى البحر، إضافة إلى رصد حالات تلوث مثل رمي مخلفات وتصريف مياه ملوثة إلى الأودية ومجاري السيول معظمها مجهولة المصدر تم تصويرها وتوثيقها.

وبيّن "الحمراني" أن الفرق التفتيشية تمكّنت من مسح ما يقارب 590 منشأة في الساحل الغربي، حيث تستكمل فرق التفتيش البيئي المشاركة في الحملة الوطنية الثانية للمسح البيئي للساحل الغربي، أعمالها حسب الخطة الموضوعة.

وأضاف أنه تم دراسة الوضع البيئي الحالي للمناطق وتحديد كل نقاط التصريف إلى مياه البحر والأودية ومجاري السيول الواقعة بالمناطق التي تم مسحها حيث تم تسجيل عدة ملاحظات مثل وجود العديد من البيئات الطبيعية التي ما زالت خالية ونظيفة من التلوث، كما تم تسجيل بعض الملاحظات متمثلة في وجود بعض مجاري السيول والأودية تم إلقاء بعض المخلفات فيها بشكل عشوائي وسيتم استمرار أعمال المسح خلال الأيام المقبلة لاستكمال كافة مناطق الساحل الغربي بالمملكة.

وأشار إلى أن الحملة تأتي إنفاذاً للأمر السامي الكريم الملكي رقم 24269 وتاريخ 24/ 5/ 1438هـ، القاضي بالعمل على إيقاف ضخ مياه الصرف الصحي الغير معالج إلى البحر والأودية ومجاري السيول، حيث بدأت أعمالها بمشاركة جميع الفرق التفتيشية بالحملة الوطنية للمسح البحري والبالغ عددها 25 فرقة.

30 مايو 2021 - 18 شوّال 1442
07:22 PM

زارت 590 منشأة.. "المسح البيئي للساحل الغربي" ترصد عدة مخالفات

تصريف مياه غير معالجة إلى البحر ورمي مخلفات بالأودية وحالات تلوث

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عبدالله الراجحي - جدة
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‬رصدت الفرق التفتيشية للحملة الوطنية الثانية للمسح البيئي للساحل الغربي في المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عدة مخالفات، في يومها السادس منذ انطلاقها.

وأوضح مدير الحملة عبداللطيف الحمراني، أنه من بين المخالفات المرصودة تصريف مياه غير معالجة إلى البحر، إضافة إلى رصد حالات تلوث مثل رمي مخلفات وتصريف مياه ملوثة إلى الأودية ومجاري السيول معظمها مجهولة المصدر تم تصويرها وتوثيقها.

وبيّن "الحمراني" أن الفرق التفتيشية تمكّنت من مسح ما يقارب 590 منشأة في الساحل الغربي، حيث تستكمل فرق التفتيش البيئي المشاركة في الحملة الوطنية الثانية للمسح البيئي للساحل الغربي، أعمالها حسب الخطة الموضوعة.

وأضاف أنه تم دراسة الوضع البيئي الحالي للمناطق وتحديد كل نقاط التصريف إلى مياه البحر والأودية ومجاري السيول الواقعة بالمناطق التي تم مسحها حيث تم تسجيل عدة ملاحظات مثل وجود العديد من البيئات الطبيعية التي ما زالت خالية ونظيفة من التلوث، كما تم تسجيل بعض الملاحظات متمثلة في وجود بعض مجاري السيول والأودية تم إلقاء بعض المخلفات فيها بشكل عشوائي وسيتم استمرار أعمال المسح خلال الأيام المقبلة لاستكمال كافة مناطق الساحل الغربي بالمملكة.

وأشار إلى أن الحملة تأتي إنفاذاً للأمر السامي الكريم الملكي رقم 24269 وتاريخ 24/ 5/ 1438هـ، القاضي بالعمل على إيقاف ضخ مياه الصرف الصحي الغير معالج إلى البحر والأودية ومجاري السيول، حيث بدأت أعمالها بمشاركة جميع الفرق التفتيشية بالحملة الوطنية للمسح البحري والبالغ عددها 25 فرقة.

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