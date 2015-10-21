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مكة المكرمة.. إحباط ترويج 53,792 كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدّر

جرى اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى جهة الاختصاص

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرّمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم المخدرات وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكُّن دوريات الأمن من إحباط ترويج (53,792) كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدّر مخبأة في تجاويف سرية داخل مركبة يستقلها (4) مواطنين؛ رجلان وامرأتان، وامرأة من الجنسية اليمنية تحمل هوية زائر، جميعهم في العقد الرابع من العمر، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

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مكة المكرمة.. إحباط ترويج 53,792 كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدّر
سبق

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرّمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم المخدرات وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكُّن دوريات الأمن من إحباط ترويج (53,792) كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدّر مخبأة في تجاويف سرية داخل مركبة يستقلها (4) مواطنين؛ رجلان وامرأتان، وامرأة من الجنسية اليمنية تحمل هوية زائر، جميعهم في العقد الرابع من العمر، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

20 أكتوبر 2021 - 14 ربيع الأول 1443
11:50 AM

مكة المكرمة.. إحباط ترويج 53,792 كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدّر

جرى اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى جهة الاختصاص

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرّمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم المخدرات وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكُّن دوريات الأمن من إحباط ترويج (53,792) كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدّر مخبأة في تجاويف سرية داخل مركبة يستقلها (4) مواطنين؛ رجلان وامرأتان، وامرأة من الجنسية اليمنية تحمل هوية زائر، جميعهم في العقد الرابع من العمر، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

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